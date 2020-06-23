بعد تحريض نادين البدير على خلع الحجاب.. داعية سعودي يُفصل الدين بما يوافق رؤية ابن سلمان وهذا ما قاله عن لباس المرأة

عاد الداعية السعودي المحسوب على النظام أحمد بن قاسم الغامدي، لإثارة الجدل من جديد بفتاويه الشاذة والغريبة التي يهدف من ورائها لإرضاء النظام الحاكم والتماشي مع رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الانفتاحية.

وبعد أيام من خروج الإعلامية السعودية نادين البدير في تصريحات مصورة تحرض فيها السعوديات على خلع الحجاب، هاهو الغامدي يثير جدلا جديدا بحديثه عن لباس المرأة وكيف يجب أن يكون.

الغامدي ذكر في تغريدة على حسابه بتويتر التعريف الذي يراه صحيحاً للخمار والجلبات، مرفقاً صورتين توضح طبيعة كل منهما، من وجهة نظره الأمر الذي أعاد الجدل مجدداً حول لباس المرأة في المملكة.

الخمار: هو غطاء الراس مع الصدر والصورة الاولى نموذج له

الجلباب: هو ما يحيط بالبدن عدى اليدين والوجه والكفين والصورة الاخيرة نموذج له. pic.twitter.com/7yM55wmiJA — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 22, 2020

وقال الغامدي في تغريدته بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه “الخمار: هو غطاء الراس مع الصدر والصورة الاولى نموذج له الجلباب: هو ما يحيط بالبدن عدى اليدين والوجه والكفين والصورة الاخيرة نموذج له.”

وتسببت تغريدة الغامدي في انتقادات لاذعة له من قبل الناشطين السعوديين الذين اتهموه، بتفصيل الدين بما يوافق رؤية ولي العهد لا ما يوافق قول الله ورسوله، مشيرين في نفس الوقت إلى سعيه الحثيث دائما على تطويع النصوص الشرعية ولي عنقها بما يتماشى مع سياسة النظام الحالي.

من أين أتيت بلفظ الرأس والله لم يذكر غير الصدر "الجيب" فقط

أنت مثل كل المعممين تغير قول الله بأحاديث ملفقة — كمال hamden (بدون هوية) (@chhihamden) June 22, 2020

الرسول يقول دع مايريبك الى مالا يريبك .

اذا الوجه جميل وملفت للرجال ،، هل الافضل كشفه او تغطيته؟ — soso (@so206so) June 22, 2020

اي مسالة فيها خلاف فاعلم ان الاقرب هو الاوجب . اذا لم يكن المقصود بالحجاب تغطية الوجه فلا يمكن ان يكون لما هو دون ذلك مثل الشعر

٩٥% من فتنة المراة في وجهها فمن الاولى تغطية الاكثر فتنة . — محمد بن زايد (@MOHAMED78484035) June 22, 2020

وزاد الداعية السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان من غضب متابعيه بعد رده على سؤال عن حكم التبرج وتزيين الوجه بالمكياج، حيث أباحه بقوله:”الوجه والكفين والقدمين وما عليها من زينة وحلي يجوز بدوها، وغير ذلك لا يجوز ظهوره.”

الوجه والكفين والقدمين وما عليها من زينة وحلي يجوز بدوها، وغير ذلك لا يجوز ظهوره. — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 22, 2020

يشار إلى أنه قبل يومين شن ناشطون بمواقع التواصل في السعودية هجوما عنيفا على الإعلامية السعودية نادين البدير بعد ظهورها في مقطع فيديو تنتقد فيه الحجاب وأنه ليس مقياس للأخلاق والشرف فيما اعتبره ناشطون تحريضاً غير مباشر منها للسعوديات على خلع الحجاب.

الأخلاق بنظرهم قطعة قماش تغطي شعر المرأة

وبنظري #الأخلاق هي قيم الصدق والأمانة، الإخلاص، احترام الآخر، التفكير، الإبداع، حب الغير، عدم إيذاء الغير



لكنهم لا يروجوا سوى لقطعة القماش #نادين_البدير pic.twitter.com/VDANMYmErp — نادين البدير (@nadinealbdear) June 20, 2020

“البدير” ظهرت خلال مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها بتويتر ورصدته (وطن) وهي تقول إن الحجاب ليس دليل أخلاق أو شرف المرأة، مشيرة إلى رفضها الحكم على المرأة من خلال غطاء شعر “أو مترين قماش لفه فيه شعر أو متنقبة فيه” حسب وصفها.

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وأضافت الإعلامية السعودية المثيرة للجدل: “لا تقدر تحكم على الشخص من خلال مظهره الخارجي أو اللبس عيب هذا الموضوع ولازم يقف، الأخلاق بمعياري احترام رأي الآخر وعدم إيذاء الآخرين والصدق والأمانة والوفاء والخلق في التعامل”.

وفيما اعتبره ناشطون تحريض للسعوديات على خلع الحجاب ودس للسم بالعسل، قالت نادين البدير في حديثها إن الشوارع العربية كانت تكاد تخلو من الحجاب خلال منتصف القرن العشرين وما قبله.

واستطردت متسائلة:”النساء في هذا الوقت كيف كانوا عايشين.. بعيدا عن الحشمة؟”.

وقوبلت تصريحات نادين بانتقادات حادة من قبل متابعيها الذين اتهموها بالتمرد على تعاليم الإسلام ومحاولة سلخ السعوديات من دينهم، بمثل هذه التصريحات التي تحمل أهداف خبيثة، حسب وصفهم.

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