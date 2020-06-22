منتجات “جبل علي” المسرطنة تثير الجدل مجددا في عُمان.. كيف تسللت إلى داخل السلطنة رغم إغلاق الحدود؟

لفت ناشطون عُمانيون الأنظار إلى تواجد منتجات إماراتية في السوق العُماني رغم إغلاق الحدود، وتدخل السلطات سابقا لضبط بعض من هذه المنتجات المغشوشة ما اعاد الحديث مجددا حول بضائع “جبل علي” المسرطنة وخطرها الكبير على العُمانيين.

حساب “بن سعيد” العُماني الشهير بتويتر نشر في تغريدة له رصدتها (وطن) صورا لمنتجات شركة الروابي الاماراتية، وتساءل عن كيفية دخولها إلى السلطنة رغم إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وكتب ما نصه:”خلال جائحة كورونا تم غلق الحدود فكيف دخلت منتجات شركة الروابي الاماراتية للالبان وجه مفكر وجه مفكر (دبي_جبل علي)”

وأرفق تغريدته بوسوم “#كوفيد_19 #منتجات_جبل_علي_مغشوشة #مقاطعة_المنتجات_الاماراتية”

وبات العُمانيون يتحفظون على المنتجات القادمة من الإمارات بشكل كبير والتي تحمل الرمز “629”، بعد فضيحة “جبل علي” تلك المنطقة في دبي التي يتم فيها تقليد المنتجات العالمية وغشها ومن ثم تصديرها لدول الخليج ومنها عمان.

مانعرف كيف وقبل اسبوعين تم اتلآف اطنان من شحنات التفاح القادمة من الدولة الجارة كله خربان وجربان ربعنا ماعرف وين عقولهم والله كيف يستوردوا لازال هوس الاستيراد من هذي الدولة الخبيثه — 🇴🇲ŌMĀ₦Ī🇴🇲 (@Omani60602) June 22, 2020

وقبل أيام انطلقت في السعودية حملة إلكترونية جديدة على موقع التواصل تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد شهر على حملة مماثلة لاقت صدى واسع بين السعوديين الذين كشفوا عن كوارث بجميع المنتجات التي تحمل الرمز “629” وهو الباركود الخاص بمنتجات الإمارات.

وتصدر وسم “#الموجه_الثانيه_جبل_علي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، لتنطلق موجة إلكترونية ثانية تحذر من منتجات الإمارات و”جبل علي” المغشوشة.

نشطاء سعوديون نشروا عبر الوسم حينها تجاربهم الشخصية مع المنتجات الإماراتية، وسط دعوات إلى حظر كل من يروج لبضائع الإمارات غير الصالحة باعتبار أنها تلحق أضرارا بالسوق المحلي السعودي، وتشكّل خطرا على الصحة.

وكشف ناشطون عن الفرق الشاسع في الجودة والتصنيع بين المنتجات الأصلية وأشباهها المضروبة في جبل علي، كما تداولوا صورًا لتعليمات كُتبت على بعض المنتجات بأنها ممنوعة في الإمارات بسبب خطورتها، إلا أنها وصلت المملكة متسائلين كيف دخلت دون فحص.

وسبق أن أطلق ناشطون بسلطنة عمان حملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية بعد ضبط أكثر من منتج إماراتي غير مطابق للمواصفات، فضلا عن غش المنتجات العمانية وتقليدها في جبل علي بالإمارات وإعادة تصديرها للسلطنة.

هذه الحملة الواسعة نتج عنها أيضا قبل شهرين إصدار سلطنة عمان والكويت بيانات بشأن المنتجات الإماراتية المتداولة بالدولتين.