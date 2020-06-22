“قُبلة على السريع”.. “شاهد” ماذا حصل خلف مراسل تلفزيوني سعودي أول أيام رفع الحظر بالمملكة؟!

أثار مقطع فيديو جرى تداوله، سخرية واسعة في المملكة العربية السعودية، بعدما رصد مشهداً أثناء مداخلة لمراسل إحدى القنوات العربية بالمملكة، يتحدث عن اليوم الأول لعودة الحياة لطبيعتها في السعودية، إلا أن ما وثقته عدسة الكاميرا لما يحصل خلف المراسل، كان جديراً بالتعليق من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، حديث المراسل الإخباري عن أن اليوم هو اليوم الأول لعودة الحياة لطبيعتها في المملكة العربية السعودية، وهو داخل أحد الأسواق التجارية في منطقة حائل بالمملكة.

ههههههه مفيش فايدة .. غطيني يا صفية pic.twitter.com/wzy9TLXOOl — فاضل العجمي (@Fadil_MSA) June 22, 2020

ووثق المقطع الذي يظهر حديث المراسل، قيام شابين خلفه بالتسليم على بعضهما وقيامهما بتقبيل بعضهما، بشكل منافي لأسس وإجراءات الوقاية المطلوبة من فيروس “كوفيد19″، والتي تقتضي الإبقاء على مسافة آمنة بين الأشخاص، وتقليل الاحتكاك قدر الإمكان، مما استدعى سخرية عديد من المتفاعلين مما جرى، معتبرين بأنه “لا فائدة” مرجوة من أن يلتزم المواطنين بأسس الوقاية مع عودة الحياة لطبيعتها بالمملكة.

ولقي المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر “تويتر” والذين منهم من اتخذ منه مادة للسخرية والفكاهة، حيث علق المدون “سلطان العامر” على المقطع بعد أن أعاد تغريده وقال: “أول ما بدأ كورونا رحت لواحد من العيال، قلتله ترى ما في مصافحة، قال إيه طبعاً، عقبه بشوي أنا وياه نقدع تمر من نفس الصحن”.

هههههههههههههه، أول ما بدأ كورونا رحت لواحد من العيال، قلتله ترى مافي مصافحة، قال ايه طبعا،عقبه بشوي أنا وياه نقدع تمر من نفس الصحن. https://t.co/OsEWQDeRNr — سلطان العامر (@sultaan_1) June 22, 2020

فيما علق مغرد آخر على المقطع وقال: “انشهرنا بتقاربنا وعاداتنا الخليجية، كلها تلاحم معنوي وجسدي، ومصافحة وأحضان وبوس، صعب كورونا يهدم هذه القيم فجأة”.

انشهرنا بتقاربنا وعاداتنا الخليجية كلها تلاحم معنوي و جسدي مصافحة احضان و تبويس خدود وايدي وراس حتى الخشم له سلام صعب كورونا يهدم هذه القيم فجأة — حسام الماكينزي (@Heiro73) June 22, 2020

ويأتي قرار إلغاء حظر التجول وعودة الحياة لطبيعتها بالمملكة العربية السعودية بعد أسابيع طويلة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي وإلغاء كامل التجمعات البشرية، ضمن جملة إجراءات اتخذتها المملكة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” والذي تسبب بحالة من “الشلل” في كافة بلدان العالم، وبات يشكل خطراً داهماً على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الدول.