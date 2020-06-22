الحياة بدها تمشي”.. “شاهد” حفل زفاف بدون معازيم في الأردن وتعليق مفاجئ من والدة العروس

أتم شاب وفتاة أردنيين مراسم زواجهما في العاصمة الأردنية عمان، وسط القيود التي فرضتها جائحة كورونا “كوفيد19” في البلاد، والتي تمثلت بضرورة عدم الازدحام والابتعاد لمسافة كافية، ومنع الاختلاط أكبر قدر ممكن.

ونشرت قناة “المملكة” الأردنية تقريراً مصوّراً للزواج الذي حدث والذي تم فيه استبعاد كامل المعازيم والمقربين من العروسين، بعد أن كان مقرراً أن يكون الفرح بحضور ما يزيد عن 400 شخص.

ويظهر من المقطع الذي نشرته القناة الأردنية حديث والدة العروس التي قالت: “يعني بهذا اليوم بالذات كل أم وأب بحبوا الأحسن لأولادهم، لكن الظروف حكمت وهذا ظرف استثنائي، والحياة بدها تمشي”.

كما وثق المقطع حديث العريس “زيد مصاروة” الذي قال بأنه يتفهم الظروف الموجودة حاليا، وأنهم حرصوا على أن يكون هناك أقلية بالحضور.

فيما قالت العروس بأن الحضور سواء كانوا مئة أو عشرين، فإنها ستكون سعيدة بكل الأحوال.

وتشهد المملكة منذ بداية جائحة كورونا حالة من الإغلاق والتزام الحجر المنزلي وحظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الأردنية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”

كما وأعلنت السلطات الأردنية في وقت سابق عن تمكنها من السيطرة شبه الكاملة على الفيروس، وأعلنت فك الحظر في عديد من المحافظات التي سجلت صفرية إصابات لفترات ثابتة.