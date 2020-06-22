الإمارات والسعودية تطلقان”ذبابهم” للتطاول على الكويت وسلطنة عُمان وهذا ما يدور في الغرف المغلقة

أطلقت كلاً من الإمارات والسعودية ذبابهما الإلكتروني وأذرعهما الإعلامية ضد سلطنة عُمان والكويت، وذلك بسبب مواقفهما من التصريحات الأخيرة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بشأن التدخل العسكري المصري في ليبيا.

وتساءلت تغريدات من حسابات إماراتية وسعودية، عن سبب الصمت من سلطنة عمان والكويت عن تأييد تصريحات السيسي الأخيرة بشأن التدخل العسكري في ليبيا، حيث كان أول هؤلاء الكاتب السعودي المثير للجدل والمعروف بقربه من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، خالد الزعتر.

وقال الزعتر، في تغريدة رصدتها “وطن”: “سوف نسمي الأشياء بأسمائها، الكويت وسلطنة عمان ماذا ينتظرون لتأييد مصر خطاب السيسي تجاه الوضع الليبي”.

سوف نسمي الأشياء بأسماءها ، #الكويت و #سلطنة_عمان ماذا ينتظرون لتأييد #مصر خطاب السيسي تجاه الوضع الليبي ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) June 21, 2020

وتفاعلت مئات الحسابات السعودية والإماراتية، مع تغريدة “الزعتر” المُقرَّب من محمد بن زايد، معتبرين أن الكويت وسلطنة عمان، أقرب إلى من أسموهم “العثمانيين” ضد من وصفوهم بـ”أشقائهم المصريين”.

الكويت وضعها صعب شيعة واخونج.

اما عمان ولاية ايرانية من زمان وماتهم — اصل العرب 505 (@odnUWvmpAaAfpFJ) June 21, 2020

الكويت.. تراعي الاخوان المتغلغين ومحبي اردوغان… وعمان حليفة لايران ومع تركيا — السعودية اغلى وطن (@OUkjd80BH1Vue7J) June 21, 2020

عمان جالسه ترقع حق بن علوي بعد الوصاخه اللي سواها 🤣🤣 — h.a.nn (@hann90007885) June 21, 2020

منتظرين تعليمات ايران وبما ان ايران حليف تركيا وقطر فمش هيكون فى تاييد كويس انه انكشف الدور العربي عشان كل دوله تدور على مصالحها — Sherif⚡️ (@sherifafifi2016) June 21, 2020

ينتظرون موافقة الإخوان المسيطرين على حكوماتهم — نبيل مصطفى (@Nabil_Moh_Gaf11) June 21, 2020

مغردون آخرون ردوا على الذباب الإلكتروني وتفاعلهم مع تغريدة الزعتر بالتعبير عن الموقف الحقيقي للكويت وسلطنة عُمان ورفض الإساءة للبلدين من قبل المطبلين للأنظمة السعودية والإماراتية.

#من_يعرف😉@khzaatar

من هوه المغرد السعودي الذي تم تصويره في فنادق دبي وابتزازه📀🎥📽️💽

ومهمته بعد الابتزاز الأسائه لسلطنة عمان

وتلميع صورة الامارات والدفاع عنها اكثر من بلده

وإلاسوف يتم فضحه من قبل حمد المزروعي ومعازيبه؟#قتل_مواطن_في_دبا#ابواق_ابوظبي_تسيء_للسلطنه — العماني (حساب بديل) (@5LxO37AY1AYsehR) June 19, 2020

سمي الاشياء كما تريد ولكن تذكر دائماً الجبل ما يهزه ريح — الدستور العُماني{بديل} (@alr___91) June 21, 2020

يازعتر ،،

أي تأييد لأي موقف سياسي له تبعات سياسيه واقتصاديه وأخلاقيه ،، والكويت أرقى أن تؤيد بلطجة القاهره وتوافق على اي احتلال للاراضي الليبيه وهي التي عانت من احتلال بسبب تهور حاكم عربي وجد ان الدماء واقتحام اراضي الغير افضل وسيلة لحل المشاكل ،،، — بسّام الوليد🇰🇼🇬🇧 (@Monaco92732079) June 21, 2020

سلطنه عمان والكويت لا تلطخ سمعتها او اياديها بدم الأبرياء

الله يحفظ مصر وليبيا وكل دول العربيه والاسلاميه من شر فتنتكم انت والي مخلينك اطبل — Said sultan (@Said91118943) June 21, 2020

الكويت دوله مستقله وليست ضاحيه او تحت وصاية احد لتملي اوامرك عليها — شارلوت ويستمورلاند فايفر🇰🇼 (@mr_pfeiffer) June 21, 2020

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت أن “المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة”.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن “دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا”.

وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد هدد بالتدخل المباشر في ليبيا إذا اقتضى الأمر، وقال لعدد من الطيارين المصريين “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.