12 مقطع جنس جماعي.. ما عثر عليه بحوزة المصرية بطلة فيلم “باي باي يا جهاد” الإباحي يصدم المحققين

كشفت تحريات وتحقيقات مباحث الآداب في مصر عن مفاجآت جديدة بقضية الفيلم الإباحي المصري، الذي انتشر على مواقع التواصل مؤخرا وأثار جدلا واسعا.

وكشفت التحقيقات أن بطلة الفيلم الإباحي الذي اشتهرت بعبارة “اعملي باي باي لجمهورك يا جهاد”، عثر معها على مقاطع بهاتفها ولابتوب كان بحوزتها تثبت ممارستها للجنس الجماعي مع زوجها “الديوث” وآخرين.

تحريات المباحث أفادت بالعثور على “لاب توب” بحوزة السيدة التي تدعى جهاد يحتوي على صور جنسية، و12 مقطع فيديو تظهر فيها المتهمة وهي تمارس الجنس مع زوجها وآخرين.

هذا وتم تحريز المضبوطات قبل بثها على قناة إباحية، قام زوجها بإنشائها لبث تلك المقاطع عليها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمة عثر معها على مواد مخدرة، وتم تحريز هاتفها المحمول، وعرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت بموجة غضب واسعة، عقب انتشار فيلم إباحي على مواقع التواصل لسيدة تمارس الفاحشة مع صديق زوجها بينما زوجها هو من يصورهما في هذه الأوضاع المخلة لرفع المقطع على وسائل التواصل وجني الأرباح.

وظهر بالمقطع الذي أثار جدلا واسعا في مصر سيدة ورجل يمارسان الفاحشة، وبجوارهما أحد الأشخاص يرتدي ملابسه ويقوم بالتصوير والذي تبين بعدها أنه زوجها.

الزوج “الديوث” ظهر أيضا يطلب من زوجته أن تنظر إلى الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا “إعملي باي باي يا جهاد لجمهورك”.

وتدخلت السلطات بعد الضجة الكبيرة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة وزوجها وشخص آخر، وقامت النيابة العامة بحبس أعضاء شبكة “رامو مزاجو” المتهمين بتصوير الأفلام الإباحية وعرضها.

وكشفت التحريات في القضية “مفاجأة”، إذ توصلت إلى قيام الشاب بإنشاء موقع إباحي مصري، والاستعانة بفتيات من جنسيات مختلفة لتصوير المقاطع الجنسية لنشرها على الموقع، وذلك لجلب أرباح على غرار المواقع الجنسية الأجنبية.