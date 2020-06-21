صدمة وفاجعة تهزّ العراق والعرب .. كورونا يقتل الأسطورة أحمد راضي وهذا ما حدث له قبل وفاته

عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، الأحد، حالةً من الحزن بعد الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي عن عمر ناهز (56 عاما) بعد تدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وفاة النجم الدولي العراقي السابق #أحمد_راضي جراء إصابته بفيروس #كورونا Gepostet von watan am Sonntag, 21. Juni 2020

وتوفي النجم أحمد راضي قبل ان يلحق بطائرته الى العاصمة الاردنية لإستكمال العلاج هناك.

وذكر المذيع القطري الرياضي البارز أن الأسطورة العراقية احمد راضي أُصيب بفيروس كورونا ثم شعر بتحسن قليل، فغادر المستشفى لكن صحته تدهورت فعاد الى المستشفى من جديد، وأعلن عن وفاته اليوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون ،،

الأسطورة العراقية #احمد_راضي في ذمة الله ،

الكابتن أحمد أُصيب بـ #الكورونا ثم شعر بتحسن قليل ، فغادر المستشفى لكن صحته تدهورت فعاد الى المستشفى من جديد،

حتى يوم امس كانت حالته نوعاً ما أفضل ،

لكن صُدمت بخبر وفاته اليوم ،

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة pic.twitter.com/gqYJufYisY — خالد جاسم 🇶🇦 قاعد في البيت (@khalidjassem74) June 21, 2020

و”راضي”، صاحب الهدف الوحيد للعراق في مرمى بلجيكا في مونديال كأس العالم 1986 بالمكسيك، وتألق في أولمبياد 1984 و 1988.

وكان الكابتن أحمد راضي يعاني من ضيق التنفس، وظهرت عليه أعراض الإصابة، مما استوجب نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي. بحسب مصدر طبي

وأتت وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، بسبب كورونا أيضا.

وتستعرض “وطن” لكم جانباً من أبرز تغريدات النشطاء عن وفاة اللاعب احمد راضي.

وفاة الكابتن #احمد_راضي

جرس انذار لكل من يعتقد

ان #كورونا قد انتهت #احمد_راضي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/OomY0kG4eU — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) June 21, 2020

في خبر حزين وصادم لعشاق الكرة العراقية …



توفي فجر اليوم أحمد راضي( أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب العراق الذي تأهل إلى كأس العالم عام 1986 في المكسيك)…بعد إصابته بفيروس كورونا



الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان#احمد_راضي pic.twitter.com/fX3T2DFM6R — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 21, 2020

رحم ﷲ ابن #العراق أخي وصديقي النجم #أحمد_راضي خالص عزائي لأهله وجميع محبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/FklDYdswxW — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) June 21, 2020

رحم الله اللاعب

المحترم #أحمد_راضي

شخص يدخل القلب بأخلاقه

ويجعلك تحمل له التقدير والاحترام

وهكذا هي الحياة رحلة وممر بلا بقاء

قال احد الحكماء: اهتم جيدا بسمعتك

فإنها ستعيش بعد وفاتك زمانا طويلا pic.twitter.com/NBMKIVdRzI — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) June 21, 2020

#احمد_راضي



رحم الله أسطورة كرة القدم العراقية الخلوق أحمد راضي الصالحي ، الهداف الذي تألق لسنوات مع منتخب بلاده وسجل هدفا في كأس العالم ، وأحد القلائل الذين واصلوا الحضور اللافت بعد الإعتزال . pic.twitter.com/KNdehhSvBR — عادل عصام الدين (@adelifim) June 21, 2020

مصابكم كبير يا أهل #العراق

بالامس #علي_هادي ❤️

واليوم #احمد_راضي 💙

اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه #كورونا 💔 pic.twitter.com/Xpcf973bVa — د. خالد محمد 🇶🇦 (@drkhaled_83) June 21, 2020

فاجعة جديدة… وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي، بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا…



انا لله وانا اليه راجعون.. رحمك الله يا من أسعدت قلوب العراقيين.. pic.twitter.com/8lnn2pqnvO — عمر قحطان Omar Qahtan (@omarqahtan87) June 21, 2020

خبر صدمه !! لا حول ولا قوة إلا بالله عزاءنا لاحبتنا في العراق خاصة وفِي العالم العربي عامة بهذا الخبر المحزن والله يرحمه يارب #أحمد_راضي https://t.co/Ve6SXqFLn7 — إسماعيل العجمي (@ismailalajmi) June 21, 2020

وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي بفيروس كورونا الذي أصيب به قبل اسبوع ، وكان راضي صاحب الهدف العراقي الوحيد في مونديال 1986 طمأن الناس لكن حالته انتكست أمام عجز!! الحكومة العراقية عن تأمين طائرة اخلاء طبي لنقله للخارج .

العراق العظيم! لا يملك طائرة طبية. pic.twitter.com/yaMlKaoFwH — موسى العمر (@MousaAlomar) June 21, 2020