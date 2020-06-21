صدمة وفاجعة تهزّ العراق والعرب .. كورونا يقتل الأسطورة أحمد راضي وهذا ما حدث له قبل وفاته

عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، الأحد، حالةً من الحزن بعد الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي عن عمر ناهز (56 عاما) بعد تدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا.
وتوفي النجم أحمد راضي قبل ان يلحق بطائرته الى العاصمة الاردنية لإستكمال العلاج هناك.
وذكر المذيع القطري الرياضي البارز أن الأسطورة العراقية احمد راضي أُصيب بفيروس كورونا ثم شعر بتحسن قليل، فغادر المستشفى لكن صحته تدهورت فعاد الى المستشفى من جديد، وأعلن عن وفاته اليوم.
و”راضي”، صاحب الهدف الوحيد للعراق في مرمى بلجيكا في مونديال كأس العالم 1986 بالمكسيك، وتألق في أولمبياد 1984 و 1988.
وكان الكابتن أحمد راضي يعاني من ضيق التنفس، وظهرت عليه أعراض الإصابة، مما استوجب نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي. بحسب مصدر طبي
وأتت وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، بسبب كورونا أيضا.
وتستعرض “وطن” لكم جانباً من أبرز تغريدات النشطاء عن وفاة اللاعب احمد راضي.