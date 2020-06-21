Galleryالهدهد

صدمة وفاجعة تهزّ العراق والعرب .. كورونا يقتل الأسطورة أحمد راضي وهذا ما حدث له قبل وفاته

كتب وطن
0

عمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، الأحد، حالةً من الحزن بعد الإعلان عن وفاة أحمد راضي عن عمر ناهز (56 عاما) بعد تدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وفاة النجم الدولي العراقي السابق #أحمد_راضي جراء إصابته بفيروس #كورونا

Gepostet von watan am Sonntag, 21. Juni 2020

وتوفي النجم أحمد راضي قبل ان يلحق بطائرته الى العاصمة الاردنية لإستكمال العلاج هناك.

وذكر المذيع القطري الرياضي البارز أن الأسطورة العراقية أُصيب بفيروس كورونا ثم شعر بتحسن قليل، فغادر المستشفى لكن صحته تدهورت فعاد الى المستشفى من جديد، وأعلن عن وفاته اليوم.

و”راضي”، صاحب الهدف الوحيد للعراق في مرمى بلجيكا في مونديال كأس العالم 1986 بالمكسيك، وتألق في أولمبياد 1984 و 1988.

وكان الكابتن أحمد راضي يعاني من ضيق التنفس، وظهرت عليه أعراض الإصابة، مما استوجب نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي. بحسب مصدر طبي

وأتت بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، بسبب كورونا أيضا.

وتستعرض “وطن” لكم جانباً من أبرز تغريدات النشطاء عن وفاة اللاعب احمد راضي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كان في طريقه للأردن.. الأمير علي بن الحسين ينعي الأسطورة أحمد راضي ويكشف التفاصيل

حياتنا

رجاء الجداوي في أيامها الأخيرة وكورونا تمكن منها.. فقدت الوعي تماما وطبيبها يصدم…

الهدهد

“أصبح طردهم واجب”.. “شاهد” ماذا فعل مصريان مع سيدة كويتية…

الهدهد

هذا ما فعله كورونا في سلطنة عُمان “ورب ضارة نافعة”.. بيان حكومي يزف أخبار…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.