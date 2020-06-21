“شاهد” ما فعله كويتي “مستهتر” كاد يتسبب بكارثة.. مطاردة هوليودية مع رجال الأمن والنهاية غير سارة!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، لمواطن مستهتر حاول الهروب بسيارته بعد أن اصطدم بدورية وكاد أن يتسبب بكارثة بعد تحول الأمر لمطاردة في الشارع.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع هذا الشخص في سيارة بزجاج “مظلل” في “الخيران” وهو يهرب من دورية الشرطة، ليلاحقه رجال الأمن في مطاردة أشبه بمطاردات هوليود السينمائية.

رجال الشرطة يطاردون مستهتراً في #الخيران اصطدم بدورية وهرب وبعد القبض عليه تم العثور على 3 أسلحة بحوزته ومواد مخدرة . pic.twitter.com/7f3ZEL2oEQ — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 19, 2020

وتمكن رجال الأمن في النهاية من إيقافه والقبض عليه، ليتضح أن بحوزته 3 أسلحة ومواد مخدرة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن أنها حررت 3 مخالفات جسيمة لشخص مجهول ارتكب وصلة استهتار خطرة، وقامت إحدى كاميرات المراقبة بتوثيق الوصلة.

وبحسب بيان للداخلية نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية فإن المخالفات التي سجلت بحق المخالف هي الاستهتار والرعونة والإهمال في القيادة وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وتظليل زجاج المركبة بشكل يخالف القانون.

وأكد البيان ان بيانات المركبة لدى ««الداخلية» بالكامل، وأن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المركبة وتمت إحالتها إلى كراج الحجز، فيما جار ضبط قائدها