“أصبح طردهم واجب”.. “شاهد” ماذا فعل مصريان مع سيدة كويتية داخل محل تجاري وفجر موجة غضب جديدة!!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار استفزاز الكويتيين، إثر شجار نشب بين امرأة كويتية ومجموعة مصريين، في أحد المحال التجارية بالكويت.

وظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، المرأة الكويتية وهي تصرخ وتُهدد برفع قضية على المصريين بسبب تطاولهم عليها، بعدما أخذوا دورها في المحل، وسألتهم عن السبب، فأجابو ببجاحة: “إحنا صعايدة، ونجيلك من سوهاج، وارفعي قضيتين مش قضية”، فتجيبهم السيدة: “صعايدة في ديرتك”.

مصاروة يتطاولون على امرأة كويتية بعد أن تجاوزوا عليها في الدور في السوق



تسألهم المرأة الكويتية : لماذا تجاوزتم علي في الدور ؟



ويجيب المصاروة : إحنا صعايدة !



ويقولون للكويتية : نقيلك من سوهاج !



في بلدهم مدعوس على رؤوسهم ، وفي بلادنا يتطاولون على المرأة



نطالب بترحيل المصاروة pic.twitter.com/ZMAosTBRCI — مبارك البغيلي (@M__albugaily) June 21, 2020

وجدد المشهد الذي استفز الكويتيين، مطالبهم مرة أخرى بترحيل الجالية المصرية من الكويت، وكانت المدونة الكويتية ريم الشمري أول المُعلقين فغردت: “حتى حريم الكويت ما اسلموا منهم”.

حتى حريم الكويت ما اسلموا منهم — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) June 21, 2020

وتوعد آخر قائلاً: “أقسم بالله لو كنت رئيس حكومة او وزير داخلية لرحلت جميع المصاروة الى ترعتهم في غضون شهر واحد وعلى حساب الكويت .. وأمنع دخولهم الكويت وأوقف اصدار اقامات لهم … الوضع يبيله رجال شجعان قلبهم على الكويت والكويتيين وليس شلة رخوم منبطحين”.

أقسم بالله لو كنت رئيس حكومة او وزير داخلية لرحلت جميع المصاروة الى ترعتهم في غضون شهر واحد وعلى حساب الكويت .. وأمنع دخولهم الكويت وأوقف اصدار اقامات لهم … الوضع يبيله رجال شجعان قلبهم على الكويت والكويتيين وليس شلة رخوم منبطحين 😤 — ضايع في زمن الكورونا (@Dpa99u) June 21, 2020

وطالب ناصر الكويتي بأخذ حق السيدة، وغرد: “والله هزلة تطاولو حيل وين الشرفاء الي ياخذون حق المظلوم والمظلومه دام القاضي مصري والمحامي مصري اكيد مايخاف المصري الي قال بشوف شعار الدوله ولا المصري طلع برائه اكيد مايخافون”.

والله هزلة تطاولو حيل وين الشرفاء الي ياخذون حق المظلوم والمظلومه دام القاضي مصري والمحامي مصري اكيد مايخاف المصري الي قال بشوف شعار الدوله ولا المصري طلع برائه اكيد مايخافون — ناصر الكويتي (@AdVihry) June 21, 2020

وتساءل الناشط علي سعد: “وبعدين مع بعض الحثالات التشطر على حرمه في مكان عام له عواقب كبيرة، ياحكومة إلى متى الصبر على هالإستفزازات”.

وبعدين مع بعض الحثالات التشطر على حرمه في مكان عام له عواقب كبيرة.



ياحكومة ليمتى الصبر على هالإستفزازات. — Ali Saad Aldabbous (@aaldabbous1) June 21, 2020

ورأى بدر محمد أن طرد المصريين من الكويت أصبح واجب.

اصبح طردهم من الكويت واجب — bader.MOHAMD (@MEKER2018) June 21, 2020

وتعاطفت مغردة مع السيدة وموقفها المؤلم بنظرها، وكتبت: “بعد قلبي اشلون باين من صوتها انهامحتره زين ماوقف قلبها طيب ماندري فيها سكر ضغط وو؟!شنو هالمسخرة والتطاول السافر علي مواطني البلد والله عيب اللي يصير بغض النظر عن الجنسيه انا اتكلم شنو هالنغمه الجديده والعنتره الرخيصه من قبل وافد يفترض قبل كل شي يحترم المرأه ويحترم نفسه الرديئه”.

بعد قلبي اشلون باين من صوتها انهامحتره زين ماوقف قلبها طيب ماندري فيها سكر ضغط وو؟!شنو هالمصخره والتطاول السافر علي مواطيني البلد والله عيب اللي يصير بغض النظر عن الجنسيه انا اتكلم شنو هالنغمه الجديده والعنتره الرخيصه من قبل وافد يفترض قبل كل شي يحترم المرأه ويحترم نفسه الرديئه💔 — aishaمن بني خالد🇰🇼💙 (@aisha61490745) June 21, 2020

وتتجدد المناوشات وتبادل الاتهامات بين الكويتيين والمصريين مرة أخرى كل فترة، منذ أزمة العالقين المصريين الذين أثاروا الشغب في أحد مراكز الإيواء بالكويت.

وأخذت الأزمة منحى آخر جديد، حين نشرت المدونة الكويتية ريم الشمري فيديو هاجمت فيه العمالة المصرية ووصفتهم بـ”الخدامين”، مؤكدة على ضرورة طردهم من البلاد.

يذكر أن بعض النواب في مجلس الأمة الكويتي، كانوا قد تقدموا باقتراح قانون يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد، وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في دولة الكويت.

وينص المقترح على وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية، قياسا بعدد سكان الكويت، وفي حال تطبيقه سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري.