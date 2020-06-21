شاهد كيف ظهر النجم العراقي أحمد راضي قبل ساعات من وفاته .. وهل أوصى بتشريح جثته لمعرفة سبب رحيله!؟

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة في حياة نجم الكرة العراقي السابق أحمد راضي الذي توفي الأحد في العاصمة بغداد جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ويُظهر في الفيديو الذي صُوّر أمس السبت، حديث أطباء للنجم أحمد راضي في غرفته بالمستشفى، حيث أخبروه ان حالته في تحسن، بينما كان يجلس واضحاً جهاز التنفس على أنفه وفمه.

وكشفت تقارير صحفية عن تدهور حالة نجم أسود الرافدين السابق مجددا وعودته إلى مستشفى النعمان في بغداد بعد مغادرته له صباح الخميس، بعد انتكاسة وضعه الصحي بسبب الفيروس.

وكان من المؤمل أن يغادر أحمد راضي (56 عاما) عبر طائرة طبية خاصة إلى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال مراحل علاجه هناك بعد الحصول على موافقات رسمية من السلطات الأردنية لنقله إلى عمان حيث يقيم مع أسرته منذ سنوات عدة.

ودخل راضي في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

ويحظى النجم العراقي بشعبية كبيرة لدى الأوساط الكروية في العراق والعالم العربي بعدما عرف كيف يشق طريق نجوميته منذ عقود عدة عبر مسيرة كروية كانت زاخرة بالإنجازات والألقاب المحلية والقارية، حتى أصبح واحدا من ألمع نجوم المنتخب العراقي وفريق الزوراء صاحب الجماهيرية الكبيرة.

من جانبٍ آخر، انتشرت أخبار، في الساعات القليلة الماضية، بوجود وصية لأحمد راضي، كتبها لعائلته طالباً فيها تشريح جثته بعد وفاته لمعرفة أسباب ذلك.

وكشفت عائلة النجم الراحل أحمد راضي حقيقة وصيته بخصوص طلب تشريح جثمانه بعد وفاته.

وكتب أحمد الحديثي، زوج كريمة الراحل أحمد راضي، على صفحته في فيس بوك “نحنُ، عائلة الراحل الكابتن أحمد راضي، نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن أهل بيته، بأنه تم توصية أحد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل أحمد راضي، في الوقت الذي نستغرب فيه الأكاذيب التي أطلقها بعض المحسوبين على الصحافة، ولم يشاركونا أحزاننا أو التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن أحمد راضي”.

وأضاف “لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لأي شخصية بعيدة أو قريبة أو تكليف أحد من قبل عمي الراحل الكابتن أحمد بوضع وصيته بتشريح جثته، أو التقرب إليها”.

وختم الحديثي “نحنُ مؤمنون بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل، نسأل الله أن يتغمد عمي وكلّ الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إزاء تعرّضهم لهذا الفيروس القاتل بواسع رحمته، داعين المولى أن يسكن عمي وجميع المسلمين جنات رحمته وأن يلهمنا وإياكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.