يتبقى موافقة البرلمان.. حكومة الكويت تتخذ قرارا خطيرا يهدد “الأجيال القادمة” وهذه التفاصيل

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي كويتي أن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق “الأجيال القادمة” من إجمالي الإيرادات الفعلية لموازنتها.

وبحسب الوكالة تستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنويا من إيراداتها التي تتأتى في غالبيتها من الصادرات النفطية، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

هذا وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليار دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها “بالاستثنائية” في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.

يشار إلى أن صحيفة “القبس” الكويتية أوردت اليوم الأحد، أن الحكومة وافقت على إرسال مشروع وقف الاستقطاع إلى البرلمان على أن يربط مستقبلا بتحقيق فوائد فعلية في الميزانية العامة بدلا من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.

وتواجه دولة الكويت ظرف استثنائي غير مسبوق في تاريخها أثر على جميع المناحي الاقتصادية بها وتسبب بشلل الإنتاج، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وتحوله لوباء عالمي، وذلك فضلا عن الانهيار الكارثي بأسعار النفط مصدر الدخل الأول في البلاد.

وأثر انهيار أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا التي فرضت إغلاق اقتصادات العالم على اقتصادات معظم دول العالم ولا سيما على اقتصاد الدول الخليجية التي تعتمد على بيع النفط الخام.