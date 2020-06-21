تفاصيل تصريحات “كاذبة” نُسبت لـ يوسف بن علوي.. قلبت سلطنة عُمان ودفعت الخارجية للرد ببيان رسمي

اضطرت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان للرد على تصريحات “كاذبة” نسبها حساب إخباري عماني للوزير يوسف بن علوي، مؤكدة أن هذه التصريحات لم تصدر عن بن علوي فيما عاد الحساب الإخباري الذي نقلها وأوضح أن ذلك تم بالخطأ.

التصريح المنسوبا بـ”الخطأ” لوزير الخارجية يوسف بن علوي، والذي نشرته “شبكة عمان الإخبارية” زعم أن الوزير بن علوي رفض عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب حول الأوضاع في ليبيا بطلب من مصر.

الأمر الذي دفع وزارة الخارجية العمانية للرد حيث نشرت بيان على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن)، قالت فيه إن “ما نشر في شبكة عُمان الإخبارية عن حديث منسوب لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ليس له أساس من الصحة”

توضح وزارة الخارجية بأن ما نشر في شبكة عمان الاخبارية عن حديث منسوب لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ليس له أساس من الصحة والمشاورات تجري حالياً بين الدول العربية بشأن الاجتماع على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية. — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 21, 2020

وأوضح حساب الخارجية أن المشاورات تجري حالياً بين الدول العربية بشأن الاجتماع على المستوى الوزاري لجامعة الدول العربية.

وبعد الضجة الواسعة التي حدثت بين العمانيين على مواقع التواصل عاد حساب “شبكة عُمان” للاعتذار وأوضحت الشبكة أن الخبر الذي نشرته، السبت، غير صحيح.

وقالت إن “نقلها للخبر من أحد المصادر ارتبط باللبس وسوء الفهم”، موضحة أن التصريحات المنسوبة ليوسف بن علوي “هي في الأصل تصريحات لوزير الخارجية الليبي محمد سيالة”.

وأضافت الشبكة أن إدارتها “تداركت الخطأ بحذف الخبر كليا بعد فترة بسيطة من نشره”، وتابعت بالقول: “وإذ تدرك إدارة الشبكة حجم الخطأ الذي وقعت فيه، تتقدم شبكة عمان بالاعتذار لوزارة الخارجية ولجميع المتابعين”.

وكانت وزارة الخارجية الليبية نقلت تصريحات وزيرها في اتصال هاتفي مع يوسف بن علوي، إذ أعلن سيالة رفض دعوة مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو.

معالي وزير الخارجية محمد الطاهر #سيالة يؤكد في اتصال هاتفي مع الشيخ يوسف بن علوي مسؤول الشؤون الخارجية بسلطنة #عمان (رئيس المجلس التنفيذي للجامعة العربية) رفض #ليبيا دعوة #مصر لعقد اجتماع وزاري للجامعة العربية عبر تقنية الفيديو. 1/2 — Libyan Ministry of Foreign Affairs (@MOFALibyaTIP) June 19, 2020

وقال سيالة إن “ليبيا هي المعنية بالاجتماع والقاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في الدعوة للاجتماع باعتبار أن ليبيا لم تستشر في ذلك كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال بالفيديو”.

وأمس، السبت، وفيما يبدو أنّه اعتراف بحصوله على التمويل والدعم الكامل من الإمارات والسعودية، وفي الوقت الذي تُهدد فيه مصر بالعطش بملء سد النهضة، لوّح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكرياً في ليبيا .

وقال السيسي في كلمةٍ له خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية أمس، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية . حسب زعمه

واعتبر “السيسي” أنّ تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

وزعم رئيس النظام المصري أن أي تدخل مصري في ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبي، وقال ان جاهزية القوات المصرية للقتال باتت أمرا ضروريا.