“اللي ما يحب محمد بن سلمان عليه إثم” .. شاعر سعودي بالغ في التطبيل فتحوّل لمسخرة
حوّل مغردون بموقع تويتر الشاعر السعودي سلطان الضيط الى مسخرة بعد تغريدةٍ بالغ فيها تطبيلاً لولي العهد محمد بن سلمان .
وقال الشاعر السعودي في تغريدته: “اللي مايحب #محمد_بن_سلمان عليه إثم ..”.
وحظيت “تطبيلة” الشاعر السعودي لولي العهد بتعليقاتٍ ساخرة، إذ قال المغرّد (فتى الجرادية): “رواه وطنجي مطفر”. فيما علّق (جوهر دوداييف) قائلا إن للشاعر السعودي “الضيط” من اسمه نصيب .
ورآى مغرّد آخر (Youssef ralf) أنّ الإسلام جاء ليحرر الإنسان من عبادة الأصنام والاوثان، فذهب البعض لعبادة الحكام. وهو الرأي الذي شاركته المغرّدة (Arwa) .
أما حساب (ذئب الأناضول) فسخر من تطبيل الشاعر السعودي وقال: “يوجد في لبنان سلطان الطرب جورج وسوف .. ويوجد في السعودية سلطان التطبيل .. الضيط”.
وقال مغردّ آخر للشاعر السعودي الضيط: “أتعبت المطبلين من بعدك”.
ولوحظ أنّ حسابات الذباب الإلكتروني تفاعلت مع تغريدة الشاعر السعودي، للتنافس في التطبيل لولي العهد.
وقال إحدى تلك الحسابات: “أصلاً حب محمد بن سلمان من أنواع العبادة (حب وطاعة ولي الأمر )”.
فيما كتب آخر: “والله لولا حرمة عبادة غير الله… لا بنيت لك معبداً في قلبي…”.