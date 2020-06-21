“اللي ما يحب محمد بن سلمان عليه إثم” .. شاعر سعودي بالغ في التطبيل فتحوّل لمسخرة

حوّل مغردون بموقع تويتر الشاعر السعودي سلطان الضيط الى مسخرة بعد تغريدةٍ بالغ فيها تطبيلاً لولي العهد محمد بن سلمان .

وقال الشاعر السعودي في تغريدته: “اللي مايحب #محمد_بن_سلمان عليه إثم ..”.

اللي مايحب #محمد_بن_سلمان عليه إثم .. — سلطان الضيط (@sultan_aldeet) June 19, 2020

وحظيت “تطبيلة” الشاعر السعودي لولي العهد بتعليقاتٍ ساخرة، إذ قال المغرّد (فتى الجرادية): “رواه وطنجي مطفر”. فيما علّق (جوهر دوداييف) قائلا إن للشاعر السعودي “الضيط” من اسمه نصيب .

رواه وطنجي مطفر — فتى الجرادية (@AIQADER) June 19, 2020

لك من اسمك نصيب ضيط — جوهر دوداييف (@General_Dudayev) June 19, 2020

ورآى مغرّد آخر (Youssef ralf) أنّ الإسلام جاء ليحرر الإنسان من عبادة الأصنام والاوثان، فذهب البعض لعبادة الحكام. وهو الرأي الذي شاركته المغرّدة (Arwa) .

جاء الإسلام ليحرر الإنسان من عبادة الأصنام والاوثان…..فذهب البعض لعبادة الحكام…. — Youssef ralf (@Youssefettaher2) June 19, 2020

في 2020 و فيه ناس تعبد البشر ؟؟ والله طلعت عبادة الاصنام متاع جدودكم افضل من حالكم وحال عبادتكم الحاليه — Arwa | ⴰⵔⵡⴰ (@Arwa_Abosahmen) June 19, 2020

أما حساب (ذئب الأناضول) فسخر من تطبيل الشاعر السعودي وقال: “يوجد في لبنان سلطان الطرب جورج وسوف .. ويوجد في السعودية سلطان التطبيل .. الضيط”.

يوجد في لبنان سلطان الطرب جورج وسوف .. ويوجد في السعودية سلطان التطبيل .. الضيط — ذئب الأناضول (@merBora93095056) June 20, 2020

وقال مغردّ آخر للشاعر السعودي الضيط: “أتعبت المطبلين من بعدك”.

أتعبت المطبلين من بعدك — أحمد أمين 🇩🇿 (@_hmd_miin) June 19, 2020

مو كذا التطبيل يالطيب روق — عزيز . (@Az_tayah) June 19, 2020

شفيكم كفرتو ياشعب السعودي كل هذا خوف من بن سلحان — و (@8v8v0) June 19, 2020

يحاول يرتقي السلم بسرعة الطبل — ̨ڛۜـﮪمۭ 🏹 (@sahmviip) June 19, 2020

ولوحظ أنّ حسابات الذباب الإلكتروني تفاعلت مع تغريدة الشاعر السعودي، للتنافس في التطبيل لولي العهد.

وقال إحدى تلك الحسابات: “أصلاً حب محمد بن سلمان من أنواع العبادة (حب وطاعة ولي الأمر )”.

أصلاً حب محمد بن سلمان من أنواع العبادة (حب وطاعة ولي الأمر ) — جواهر الروقي العتيبي 🇸🇦🇦🇺 (@2007joanna) June 19, 2020

فيما كتب آخر: “والله لولا حرمة عبادة غير الله… لا بنيت لك معبداً في قلبي…”.