أردوغان “يرفع ضغط” قادة دول الحصار.. هاتف أمير قطر وهذا ما بحثه معه بعد تهديد السيسي بالتدخل في ليبيا

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جنون قادة دول الحصار، بعد اتصال هاتفي اجراه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء يوم أمس السبت، لبحث عديد من الملفات التي تخص البلدين، وذلك بعد ساعات قليلة من التهديدات التي أطلقها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا” قالت مساء السبت بأنه جرى أثناء المكالمة بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وكيفية دعمها وتطويلها، مع مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدير بالإشارة بأن الاتصال الهاتفي بين كل من الأمير القطري والرئيس التركي، أتى بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال نهار أمس السبت، والذي قال فيها بأن مصر باتت تمتلك شرعية دولية لأي تدخل عسكري مصري بشكل مباشر في ليبيا، بدعوى حماية الأمن القومي المصري، من الجهة الغربية.

حيث قال السيسي بأن القوات المصرية وجهوزيتها للقتال بات أمراً ضرورياً في ظل التحديات الكبيرة التي تهدد أمن البلاد.

ونوّه الرئيس المصري لأن قوى خارجية تقوم بدعم جماعات إرهابية في ليبيا، معتبراً بأنه يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وأن استقرار البلد الإفريقي من محددات الأمن القومي المصري.

وتأتي تصريحات السيسي بالتزامن مع انتصارات متتالية حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة تركياً، والتي تمكنت من تحرير كامل محيط العاصمة الليبية طرابلس، والاستعداد لدخول مدينة سرت الليبية لتحريرها من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي تدعمه مصر وفرنسا والإمارات للانقضاض على الشرعية الليبية وحكومتها المنتخبة.