“مذيعو السيسي في غيبوبة” .. سعودي يقتل مصرياً بطريقةٍ بشعة والسبب لا يُصدّق!

ارتكب مواطن سعودي جريمة بشعة بحق شاب مصري في مدينة جدة السعودية .

وفي التفاصيل، قُتل الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر المغترب في السعودية، بعد إطلاق النار على من مواطن سعودي بسبب ركن “أحمد” سيارته قريبا من بيت السعودي.

وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.

وذكرت صحيفة “الوفد” المصرية أن القنصلية المصرية في جدة تتابع القضية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال وسم (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.

وفي نفس الوقت، هاجم مغردون وسائل إعلام ومذيعي النظام المصري، بسبب عدم تجرّؤهم على التعليق على هذه الجريمة، خوفاً من وقف الدعم المادي السعودي للنظام .

بسبب ركنه سيارته بالقرب من بيته

سعودي يقتل الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر ..

يا تري الأعلام و الحكومة هيتكلموا علي الشاب ده ويرجعوا حقه ولا هيصهينوا عشان في السعودية مش في ليبيا! ! — عســـل اســــــــــــــــود ‏ (@officialmasry1) June 20, 2020

فقدت الجاليه المصريه بالسعوديه اليوم شاب من أعز الشباب وأحسنهم خلقا المغفور له باذن الله أحمد سعيد الطاهر وذلك بمدينه جده حيث قام احد الشباب باطلاق النار عليه علي أثر خلاف علي أحقيه وقوف سيارته اللهم الهمنا الصبر والسلوان واكتب للفقيد الرحمه والمغفرة. pic.twitter.com/6UHsinyB0t — Ehab Ouf (@princeofegypt64) June 19, 2020

شاب متغرب علشان يبني مستقبل لنفسه ويساعد أسرته يرجع ليهم مقتول بسبب ركنة عربية ،حقه لازم يرجع واللي قتله يطبق عليه القصاص في ميدان عام #حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع pic.twitter.com/BQya5IxJvf — osama bauomy (@osama_By47) June 20, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل أو حرض على القتل إبن صديقى المحترم احمد سعيد الطاهر في زمة الله قتل من سعودي مجرم إطلاق النار عليه غدر ربنا يصبر اهله ويعظم الله اجرهم pic.twitter.com/EBqULsblTv — الاسكوبلى (@nWO2aYqZlNTZqMf) June 20, 2020

نناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية المصري وجميع أجهزة الدوله المعنية بالتدخل للقصاص من السعودى قاتل صديقى واكتر من الاخ المصري احمد سعيد الطاهر

ونقول الي متي يتم الاستهانة بالشعب المصري وابناؤه

متى ينتهي هذا المسلسل من الاستخفاف والاستهانة pic.twitter.com/csC3I6uPAG — Rafik Asy↗️ (@AsyRafik) June 19, 2020