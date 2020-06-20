“مذيعو السيسي في غيبوبة” .. سعودي يقتل مصرياً بطريقةٍ بشعة والسبب لا يُصدّق!

ارتكب مواطن سعودي جريمة بشعة بحق شاب مصري في مدينة جدة السعودية .
وفي التفاصيل، قُتل الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر المغترب في السعودية، بعد إطلاق النار على من مواطن سعودي بسبب ركن “أحمد” سيارته قريبا من بيت السعودي.
وخلال مشادة كلامية بينهما، أخرج السعودي مسدسه وأطلق النار على رأس الشاب المصري فمات على الفور.
وذكرت صحيفة “الوفد” المصرية أن القنصلية المصرية في جدة تتابع القضية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغرّدون مصريون من خلال وسم (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.
وفي نفس الوقت، هاجم مغردون وسائل إعلام ومذيعي النظام المصري، بسبب عدم تجرّؤهم على التعليق على هذه الجريمة، خوفاً من وقف الدعم المادي السعودي للنظام .