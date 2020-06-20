“هيب هوب” على الطريقة السعودية.. “شاهد” ماذا فعلت الفاشينستا مودل روز بعد “رقصة المؤخرة”

أثارت الفاشينستا السعودية مودل روز، جدلاً واسعاً مجددا، بعد رقصة جديدة غير “رقصة المؤخرة” التي جرى تداولها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مودل روز في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” برفقة شاب وفتاة بلباس فاضح، بينما ترتدي مودل روز ما يُشبه الملابس الداخلية من فوق، وبنطلون سبورت، مع تعرية كاملة لبطنها، ويقوم الثلاثة بالرقص على أنغام أغنية أجنبية تعتمد على هز الجسد كاملاً خاصة الصدر والأرداف.

الموهوبة مودل روز عبر TikTok 💓 pic.twitter.com/N5ojaCDNeS — Gorgeous (@Gorgeous_ew1) June 20, 2020

وأثار المقطع جدلاً بين المغردين الذين رفضوا إطلاق لقب “الموهوبة” عليها، ورأوا أنها فاشلة وتعتمد في استعراض مفاتنها فقط حتى تصل إلى الشهرة.

وفي ذلك كتب مُغرد: “نفسي اشوفها مره وحدة مو متفصخة”.

نفسي اشوفها مره وحدة مو متفصخة. — الجوهرة (@23_85_8) June 20, 2020

وعلق آخر: “صح موهوبة بالايدز والقذارة”.

صح موهوبه بالايدز والقذاره — 🇸🇦⚖️R (@vvi_R18) June 20, 2020

ووافقهما الرأي مُغرد، فكتب: “المتفصخه بكل مقطع وصورة”.

المتفصخه بكل مقطع وصورة — private emotions (@Cupiid69) June 20, 2020

بينما انتقدت أخرى شكل جسدها، فكتبت: “جسمها كأن جسم رجال مخصر يع”.

ووافقتها الرأي مغردة أخرى قالت: “عضلة الصدر ليش ثابته ماتتحرك ؟”.

عضلة الصدر ليش ثابته ماتتحرك ؟ — ابوبدر (@3BN2) June 20, 2020

وعلى غرارهم، علقت أخرى: “احد يتبرع ويقولها ماتعرف ترقص وشكلها يفشل”.

احد يتبرع ويقولها ماتعرف ترقص🙂وشكلها يفشل — 𓆩𓆪☀️🍉 (@thn41) June 20, 2020

وتساءلت أخرى: “موهبتها تورينا بطنها؟”.

موهبتها تورينا بطنها — A b e e r (@AbeerJii) June 20, 2020

وربطت مُغردة بين مودل روز وماتفعله، وفيروس “كورونا”، فكتبت: “انتبهو تصير من قدواتكم ياربي بطنها طالع ومحد يتكلم…. وتبون كورونا يروح مثلا؟”.

انتبهو تصير من قدواتكم ياربي بطنها طالع ومحد يتكلم…. وتبون كورونا يروح مثلا؟ gg — تركي العتيبي (@rko197777) June 20, 2020

ورأى ناشط أن مودل روز “مثال للإنحطاط”!

ماشاء الله مثال للإنحطاط — شخصية مُستهدفة (@socute9911) June 20, 2020

وكانت مودل روز قد نشرت صورة أثارت الجدل، ظهرت فيها كما رصدت “وطن” بوضعية فاضحة، حيث أظهرت مؤخرتها للجمهور، ووضعت علامة “قوس قزح” التي ترمز إلى دعم المثلية الجنسية.

كما تصدرت الهاشتاج عبر تويتر، بعد بعد تصويت قامت به مغردة بسؤالها “مين أفضل مودل روز أو حسن الصبحان”

نشرت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

الجدير بالذكر أن مودل روز أثارت غضباً واسعاً، بعد ظهورها وهي ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف، ماجعل المغردون يُخمنون أن مستقبلها مستقبل ممثلة إباحية، خاصة أنها مُتهمة بالإساءة إلى بنات الخليج بسبب ملابسها التي تظهر به في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، رغم انتمائها للسعودية.

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