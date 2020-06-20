فيديو صادم.. “شاهد” ما وجده كويتي داخل “برتقال” مستورد من مصر يعيد الجدل حول “منتجات الصرف الصحي”

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في دولة الكويت، وأثار حالة من الجدل الكبير، اكتشاف مواطن كويتي لثمار برتقال تالفة وبداخلها دود بعدما قام بشرائها، ليتضح بعدها بأنها في الأساس مستوردة من مصر.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” حديث مواطن كويتي حول ما وجده داخل البرتقال الذي قام بشرائه، حيث قال: “شوفوا يا جماعة برتقال مصري اشتريته من إحدى الجمعيات، الحمد لله رب العالمين لا أعرف ما الذي دفعني لقص البرتقالة نصفين شوفوا يا جماعة الدود داخل الثمرة”

مواطن كويتي إشترى برتقال مصري من إحدى الجمعيات التعاونية وعثر بداخله على دود



نكرر للمرة الألف :

نصيحة إبتعدوا عن المنتجات المصرية حفاظاً على سلامتكم pic.twitter.com/qEInvqznyJ — مبارك البغيلي (@M__albugaily) June 20, 2020

وتابع محذرا مواطنيه من المنتجات المصرية:”ديروا بالكم يا جماعة من البرتقال المصري”.

ونشر حساب “تفتيش الكويت” صاحب العلامة الزرقاء بتويتر هو الآخر مقطعا مصورا، لكويتي يصور سلات برتقال داخل أحد المراكز التجارية وظهر بداخلها حشرات.

استياء مواطن بسبب وجود حشرات داخل احد الجمعيات . pic.twitter.com/32Vjq5I3qz — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) June 20, 2020

ولا يعرف إذا كان هذا المقطع يخص نفس الشخص الأول الذي كشف عن الدود داخل ثمار البرتقال وأوضح أنه منتج مصري، كما تم قطع صوت المتحدث عندما ذكر اسم الجمعية التي ظهر بها الحشرات داخل البرتقال.

وأثارت هذه المقاطع ردود أفعال عديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،حيث اعتبر المعلقون بأن هناك حالة استهتار كبيرة بصحة المواطن الكويتي من قبل التجار المصريين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوثق فيها مواطنون كويتيون شكاوى بشأن المنتجات المستوردة من مصر والزراعية منها بشكل خاص.

وتم تداول عديد من المقاطع تكشف عن كارثة غذائية بالنسبة للمنتجات المصرية، كما نشرت فيديوهات من قبل ناشطيم مصريين أثبتت أن بعض المنتجات الزراعية في مصر يتم ريها بمياه الصرف الصحي.