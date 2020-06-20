تطور جديد بقضية الممثل “الوقح” فرحان العلي وفضيحته الجنسية في الكويت.. هذا ما قررته المحكمة بحقه

في تطور جديد بقضية الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي وفضيحته الجنسية التي تسببت بحبسه، رفض قاضي تجديد الحبس طلبا قدمه دفاع “العلي” بإخلاء سبيله وأمر باستمرار حجزه على أن يعرض عليه مجددا بعد أسبوعين بقضية خدش الحياء العام.

وكان الممثل الباكستاني وبحسب مت نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه، مدعيا أن «هاكر» قام بسرقة حسابه في برنامج سناب شات وبث المقطع الخادش.

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت قد ألقت القبض أخيرا على المتهم وحققت معه بتهم خدش الحياء العام وإتيان فعل فاضح وإساءة استعمال الهاتف.

والأحد، الماضي أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس فرحان العلي 21 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المثيرة للجدل.

وكان فيديو انتشر وظهر فيه فرحان العلي وهو في حالة سُكر وقد أظهر عضوه الذكري، ما تسبب في إثارة غضب واسع بين الكويتيين على مواقع التواصل، وصلت حدّ المطالبة بترحيله فوراً من الكويت .

وفي هذا السياق، رجح مصدر امني كويتي أن يتم إبعاد فرحان العلي كعقوبة لفعله الفاضح.

يذكر أن فرحان العلي كان قدّم اعتذاره في مقطع فيديو زاعماً أن أحدهم اخترق حسابه ونشر المقطع.