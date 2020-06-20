بعد تطاوله على الأردن .. فجر السعيد تتوسّل للصهيوني “إيدي كوهين” وتخاطبه بـ”أخي”!

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مخاطبتها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بـ”أخوي إيدي” وتوسلها إليه بأن لا بنشر تغريدات عن الكويت.

جاء ذلك بعدما نشر “كوهين” تغريدة علّق فيها على خبر فرض مصر رسوم “فيزا” على الكويتيين والخليجيين الراغبين بزيارتها.

وقال “كوهين” في تغريدته:” الإسرائيلي الصهيوني بخش (يدخل) مصر برجله الشمال كدة بدون أيتها فيزا ولا أحم ولا حتى دستور .. و أبقوا قوليلي امة عربية واحدة وبلاد العرب أوطاني أضحكوا على نفسيكو بشوية مزيكا .. عشان تبقوا تعرفوا النفوذ اليهودي الصهيوني عامل أيه في مصر العسكر ،، وأيه تاني ؟”.

الإسرائيلي الصهيوني 🇮🇱🕎 بخش مصر برجله الشمال كدة بدون أيتها فيزا ولا أحم ولا حتى دستور .. و أبقوا قوليلي امة عربية واحدة وبلاد العرب أوطاني أضحكوا على نفسيكو بشوية مزيكا .. عشان تبقوا تعرفوا النفوذ اليهودي الصهيوني 🇮🇱🕎 عامل أيه في مصر العسكر ،، وأيه تاني ؟ 😂 https://t.co/jbivkpNuYC — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 18, 2020

وردت فجر السعيد على تغريدة ايدي كوهين وقالت: “اخوي ايدي ممكن سؤال بس تجاوبني بصراحه … إنت ما إتابع الا أخبار الكويت ؟!!! شوفلك ديره ثانيه تسلى بأخبارها شوي وفچ عنا … ليش ماتشوف الليره اللبنانيه شلون انهارت چان زين تركز بلبنان بلدك الأم واترك عنك الكويت عطنا إستراحه منك”.

اخوي ايدي ممكن سؤال بس تجاوبني بصراحه … إنت ما إتابع الا أخبار #الكويت ؟!!! شوفلك ديره ثانيه تسلى بأخبارها شوي وفچ عنا … ليش ماتشوف الليره اللبنانيه شلون انهارت چان زين تركز بلبنان بلدك الأم واترك عنك #الكويت عطنا #إستراحه منك 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 18, 2020

من جهته، ردّ “كوهين” على طلب فجر السعيد وقال لها في تغريدة على حسابه:” “أختي أم عثمان … حاضر و لأجل عين تكرم مدينة طلبچ غالي عندي .. تحيتي”.

أختي أم عثمان 🇰🇼 حاضر و لأجل عين تكرم مدينة طلبچ غالي عندي .. تحيتي https://t.co/lYr35zpqew — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 18, 2020

وأثار أسلوب فجر السعيد في الحديث مع “كوهين” عبر التغريدات ردود فعلٍ غاضبة من المغرّدين العرب.

وتستعرض “وطن” لمتابعيها جانباً من تلك الردود ..

من يكون هذا حتى تتوسلين به وتطلبين منه ان يترك اخبار الكويت والاعجب في توسلك هذا ان تطلبي منه ان يتجه في نشره الى لبنان اي عروبة هذه التي تحملينها يا فجر !!!! — ايوب ابراهيم (@Ali_Al_Shewaily) June 18, 2020

اسمحيلي ام عثمان. هو لا يستحق كلمة اخوي. فهذا في النهاية يعيش على ارض مغتصبة بالتاكيد اجدادك ان لم يكن والدك زارها في ريعان شبابه. اما بقية الرد فهو يستحقه. لا تستغربين اصراره على متابعة الكويت لانها الارض العربية الوحيدة الخصبة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. يسعى للتقارب وهذا مستحيل. — aldhari (@aldary89) June 18, 2020

الله بحشرك مع الظلمة الذين تدافعين عنهم باستمرار.. لا تنسي ان الله امهلك… احذري من بطش الله.. — Hadidi (@Hadidi44807356) June 18, 2020

سبحان الله لسانك طوله مترين اذا كنتي بتردي عا عرب بس مع ذا اليهودي صرتي قطوة شيرازية عمرها الف سنة — Yaya 🎖🎖🎖 (@yayahell1) June 18, 2020

اخوووج اي عشنا وشفنا وسمعنا

والله انك ثورة فرنجيه ولانك كويتيه ولا بتمثلني الكويت — @7lm (@taigermohamad) June 18, 2020

انتي كل مرة بتصدمي الناس بتويتاتك. يعني اذا ترك #الكويت وصار يحكي عن #لبنان انتي رح تنبسطي ؟

شو هالعنصرية هي !!!

وبعدين هو عم يعمل هيك مشان يستفز الناس وينشهر ، وطبعاً منجي نحن منرد عليه ومنعطيه قيمة اكبر من قيمته الحقيقية.. — Aziz Fakkas (@Aziz_Fakkas) June 18, 2020

وكان إيدي كوهين تعرّض لهجوم واسعٍ من الأردنيين خلال الأيام الماضية بعدما لوّح في تغريدٍة باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات.

ويحمل كوهين درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة (بار إيلان) ويعمل باحثا فيها، وهو من مواليد بيروت حيث نشأ في منطقة وادي أبو جميل (حي اليهود)، ثم هاجر مع عائلته في طفولته إلى دولة الاحتلال الاسرائيليّ.

ومنذ بضع سنوات، لفت كوهين أنظار وسائل الإعلام العربية بتغريداته على موقع تويتر، التي تعزف غالبا على وتر التطبيع مع الرأي العام العربي باللغة العربية، كما برز في مناكفاته وصراعاته التي يخوضها مع شخصيات عربية، فضلا عن المعلومات والشائعات التي يبثها للطعن حتى في الأنظمة العربية التي تطبع مع إسرائيل.

ولا يخفي كوهين عمله مستشارا للحكومة الإسرائيلية منذ ست سنوات، كما هو مذكور في صفحته بموقع “لينكد إن”.

وفي رسالة إلكترونية أرسلها إلى الجزيرة نت في وقت سابق، أقر كوهين بأنه عمل في السابق رسميا في أجهزة المخابرات، نافيا أن تكون له أي علاقة معها حاليا.