وفاة عروس مصرية وشقيقتها غرقاً
وفاة عروس مصرية وشقيقتها غرقاً
حياتنا

“انقلب الفرح إلى مأتم” .. عروس مصرية تموت في ليلة دخلتها بطريقةٍ مروّعة!!

كتب وطن
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انقلب حفل زفاف في الى مأتم، إذ لقيت وشقيقتها مصرعهما غرقاً، فيما أصيبت ابنة عمهما، بعد سقوط سيارتهم في قناة لتجميع المياه بمنطقة “مركز ديرمواس” في المنيا.

وذكرت التحريات أن العروس كانت بصحبة شقيقتها وابنة عمهما متجهين للكوافير، وقبل وصولهن بـ 180 ثانية، سقطت السيارة في “الترعة”، وانتهت حياة العروس وشقيقتها وتحول العرس إلى “مأتم”.

وتبين أن السيارة سقطت في “الترعة” نتيجة انفجار في الإطار الخلفي لها، بسبب السرعة الزائدة ما أفقد السائق السيطرة على سيارته .

وتم انتشال الجثث ورفع آثار الحادث، وباشرت النيابة التحقيقات.

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