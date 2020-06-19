“نلتقي قريباً بدبي”.. “شاهد” رسالة حب وغرام من مطرب إسرائيل لـ”حكام الإمارات” هذا ما جاء فيها

بعث المطرب الإسرائيلي الشهير، عومير آدم، رسالة حب وغرام، إلى حكام دولة الإمارات العربية وتحديداً رئيسها خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، شاكراً إياهم على تعاونهم مع إسرائيل والجالية اليهودية.

ونشر حساب “إسرائيل بالعربية”، مقطع فيديو للمطرب الإسرائيلي، عبر فيه عن شكره لحكام الإمارات، قائلاً: “أود أن أشكركم على دعمكم للجالية اليهودية في دبي وأخص بالذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة بن زايد آل نهيان، ونلتقي قريبا في دبي”.

شاهدوا.. المطرب الإسرائيلي الشهير عومير أدم في رسالة محبة للجالية اليهودية في دبي ولحكام الإمارات#MrSollyWolf @JewishUAE pic.twitter.com/jzEKsAvzCH — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 18, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بدورهم مع رسالة المطرب الإسرائيلي، معتبرين أن ذلك يأتي رداً على الرسائل الإماراتية واستجداء التطبيع الذي انبرى به المسؤولين الإماراتيين على مدار الفترة الماضية.

اي محبه تتحدثون عنها وانتم تقتلون الابرياء في فلسطين ، جيش الاحتلال الذي يقاتل العزل — mohamed (@mohamed38110648) June 18, 2020

قد تكشف لنا الايام ايضا ماكشفت عن فضيحة من العيار الثقيل والثقيل جدا #عبدالحميد_الغبين @Abdullhameeds وقبله البلوشي الذي كان يدعي أنه #سعودي وهو من فئة لا أصل ولا فصل له . الايام كفيلة ايضا بكشف #محمد_سعود @mohsaud08 #ماخفي_اعظم pic.twitter.com/iuQt7YjQ5c — ‏​‏​‏‏​🔥*P A S S E N G E R*🔥 (@3RABIMOHAJIR) June 18, 2020

لفنان عمر ادم عليه ان يعلم بان وجود العصابات الصهيونيه في 🇵🇸 فلسطين لن يدوم طويلا وهذا وعد الله عز وجل — ☕ARABIAN SEA🇴🇲 (@ARABIAN_SEA) June 19, 2020

مهما تفعلوا لن يقبلكم اي عربي حر الا ان تعيدوا الحق لأصحابه وتعودوا الي بلادكم وتتركوا أرض فلسطين لأهلها مسلمين ومسيحيين ويهود — Abdalla Elelwany (@AbdallaElelwany) June 19, 2020

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، مقالاً للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة اليوم الجمعة، جاهر فيه برغبة الإمارات تطبيع علاقتها مع إسرائيل، ملوحاً بإمكانية قبول أبوظبي بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.

وقال العتيبة، إن مخطط الضم الإسرائيلي ليس قانونياً، ويمثل مخالفة للإجماع العربي والدولي، وأنه سيشعل ما اسماع “العنف” ويحرك من وصفهم “المتطرفين”، معتبراً أن من يعارض الضم ويقاومه “متطرف”.حسب تعبيره

وزعم العتيبة، أن الإمارات دعمت السلام في الشرق الأوسط بقوة، وأنها تدخلت من أجل “تقليص نزاعات”.

وقال: “ساعدنا في إنشاء محفزات – الجزر بدلا من العصي – وركزنا اهتمامنا على أمور بإمكانها أن تعود بالفائدة على الجانبين، وعارضنا بشكل مثابر ونشط العنف من كافة الأطراف ووصفنا حزب الله ’تنظيما إرهابيا’، استنكرنا تحريض حماس ونددنا بالاستفزازات الإسرائيلية”.

وتباهى العتيبة بأنه “كنت أحد ثلاثة سفراء عرب في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض عندما كشف الرئيس ترامب عن خطته للسلام في كانون الثاني/يناير الماضي” في إشارة إلى “صفقة القرن”، التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين وتنسجم مع مخططات اليمين الإسرائيلي.

وأضاف: “عملت عن كثب مع إدارة أوباما أيضا، بما يشمل خطة الخطوات لبناء الثقة، التي كانت ستمنح أفضليات كبيرة لإسرائيل – على شكل علاقات محسنة مع الدول العربية، وذلك مقابل حكم ذاتي أكبر واستثمار في فلسطين”.