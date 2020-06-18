بعد أن هدد باحتلال الأردن في 3 ساعات.. ايدي كوهين ينشر هذه الصورة من قلب عمان:”هذا مافعلناه هناك”!!

عاد الأكاديمي والباحث الإسرائيلي، ايدي كوهين، لاستفزاز الأردنيين بعد أن هدد باحتلال الأردن في 3 ساعات وبدبابتين إسرائيليين مؤخراً.

ونشر الصهيوني كوهين في تغريدة جديدة، رصدتها “وطن”، صورة من أشهر شوارع العاصمة الأردنية، وعلق: “بحب شارع الرينبو في عمّان لأنو من سنتين صورنا فيه مسلسل إسرائيلي صهيوني”.

وتابع كوهين استفزازه قائلاً: “حطينا السيارات النمرة الصفراء والزرقاء مع الشمعدان بنص طلوع ودحول الرينبو هون .. والامور كلها تمام ومنيحة .. تفضلوا طبعاً بيرجر كوشير بدون تشيز إشّي زاكي”.

بحب شارع الرينبو في عمّان 🇯🇴📍لأنو من سنتين صورنا فيه مسلسل إسرائيلي صهيوني 🇮🇱🕎 وحطينا السيارات النمرة الصفراء والزرقاء مع الشمعدان بنص طلوع ودحول الرينبو هون .. والامور كلها تمام ومنيحة .. تفضلوا طبعاً بيرجر كوشير بدون تشيز إشّي زاكي 🤙🏻😉 pic.twitter.com/oaZhoP39pK — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 17, 2020

وأثارت تغريدة الأكاديمي الصهيوني ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين شنوا عليه هجوما عنيفاً، ذكروه خلالها أن نواياه مكشوفة، وأن مايفعله مجرد محاولات فاشلة لاستفزاز الأردنيين بسبب موقف الملك عبدالله الثاني الأخير مع إسرائيل.

وفي ذلك كتب أحد المغردين: “اولا عوافي ثانيا خلص بقى بس فتن انتن أصحاب السلطة انتن فقط لازم تتحملون مسؤولية الفتنه لا تنسى بكل رقعه ارض وبكل مجتمع يتواجد الزنخ والكويس و المليح ايش يعني اسرائيلي وايش يعني عربي وايش غربي وشرقي كلنا بشر جد تعبنا ارحمونه بقى تيرحمنا ويرحمكن الله”.

اولا عوافي ثانيا خلص بقى بس فتن انتن أصحاب السلطه انتن فقط لازم تتحملون مسؤلية الفتنه لاتنسى بكل رقعه ارض وبكل مجتمع يتواجد الزنخ والكويس و المليح ايش يعني اسرائيلي وايش يعني عربي وايش غربي وشرقي كلنا بشر جد تعبنا ارحمونه بقى تيرحمنا ويرحمكن الله 😬😡😭 — ع بير (@6phlx34jGu66bPl) June 17, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر، فكتب: “قصّتك مجرّد إستفزاز”.

قصّتك مجرّد إستفزاز 😂😂😂 — Black (@alqasem_hesham) June 17, 2020

وسخر آخر منه قائلاً: “كم دفعت ثمن الوجبة؟”.

كم دفعت ثمن الوجبة؟ — Hilda Shafiq Ijeilat 🇯🇴 (@HILDAAJELAT1) June 17, 2020

ونوهت مغردة باسم روان محمود إلى جُبنهم وخوفهم، ووجهت له دعوة مُبطنة قالت فيها: “طيب تعال نورجيك المغاره اللي عنا والشباب الطيبه ماراح يقصروا معك بالتصوير

طيب تعال نورجيك المغاره اللي عنا والشباب الطيبه ماراح يقصروا معك بالتصوير 😉 — rawan mahmoud (@rawanmahmoudprs) June 17, 2020

وعلى غرارها، وجه مغرد آخر تهديداً صريحاً لكوهين، فكتب: “يارب اشوفك في الأردن عشان العن والدي والدينك”.

يارب اشوفك في الأردن عشان العن والدي والدينك — maisara jaber (@maisarajaber1) June 17, 2020

وطالب مُغرد آخر من إيدي كوهين، أن يشكر الأردن بدل معايرتهم، وكتب ساخراً: ” تعايرهم وتزلهم انهم سمحوا لكم تصوروا مسلسل في الاردن بدل ما تقدم لهم الشكر لانهم سمحوا لكم”.

ههههههههههه تعايرهم وتزلهم انهم سمحوا لكم تصوروا مسلسل في الاردن

بدل ما تقدم لهم الشكر

لانهم سمحوا لكم — Awham Alzman (@AwhamAlzman) June 17, 2020

وشكك مُغرد بصحة ادعاء إيدي كوهين، وكتب: “يا سلام وشو اسمه المسلسل المزعوم”.

يا سلام وشو اسمه المسلسل المزعوم

ومتى صورتوه — كنز الزعيم السيسي (@kenzelsisy) June 17, 2020

وذكره ناشط باسم عُمر، أن تلميحه بتطبيع الأردن، ماهو إلا دليل ضعفهم، وكتب: “اذا كنت تعتبر هذا انتصار فواضح ان ان كيانكم مهزوز الى النخاع”.

اذا كنت تعتبر هذا انتصار فواضح ان ان كيانكم مهزوز الى النخاع .. — Omar (@Omar47186603) June 18, 2020

ومعروف عن الأكاديمي الإسرائيلي “إيدي كوهين” محاولاته المسمومة لتقليب الرأي العام العربي على حكوماته، واختار الأردن مؤخراً بسبب تمسك عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، بموقفه الرافض لضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد نقلت عن مصدر رفيع في الديوان الملكي الأردني قوله إن الملك عبد الله الثاني، غاضب على بنيامين نتنياهو وإنه رفض تلقي مكالمة هاتفية منه مؤخرا.

وقالت محررة الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت سمدار بيري نقلا عن المصدر المذكور قوله: “عندما اتصل نتنياهو بالقصر الملكي راغبا الحديث مع جلالة الملك عبد الله الثاني حول الضمّ قيل له: “الملك غير موجود”، وتابعت: “كما رفض الملك الرد على هاتف نتنياهو في ساعة متأخرة من اليوم ذاته”.

ووضحت بيري أن الأردن قد أكد رفضه لمخطط الضمّ من كل نوع حتى لو كان “ضما صغيرا”، معتبرا إياه انتهاكا للقانون الدولي واستمرارا لاحتلال أرض فلسطينية.