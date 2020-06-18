“أخي العزيز”.. أردوغان يحرق دم السيسي بتغريدة استذكر فيها مرسي وهذا ما قاله

استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وذلك في الذكرى السنوية الاولى لوفاته خلال جلسة محاكمته.

وكتب أردوغان تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر رصدتها “وطن”، قال فيها: “استذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده”.

أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده. pic.twitter.com/na3WRNbjSo — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2020

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، حيث ترك لمدة عشرين دقيقة بقفص المحكمة بعد إصابته بجلطة دماغية مفاجئة أدت إلى وفاته على الوفر، فيما تعمدت هيئة المحكمة تأخير تقديم المساعدة الطبية له.

وفي سياق ذي صلة، طالب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر جميع مؤسسات العدالة الدولية بفتح تحقيق في وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، واصفا واقعة وفاته بـ”الحدث الغامض الكئيب”.

وقال التحالف في بيان صحفي: “في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كان استشهاد الرئيس مرسي، حيث فوجئ العالم به يسقط شهيدا أمام منصة القضاء، ذلك القضاء الجائر الذي لا يعرف أدنى قواعد العدالة، ولا يعترف بها، سقط وهو يحاكم في قضايا يعلم القاصي والداني أنّها لم تكن سوى تبرير وتمرير لانقلاب على الدولة، وعلى الثورة، وعلى كل عزيز في بلادنا، بدءا من كرامة المواطن وحريته، وانتهاء بهوية البلد وسيادته”.

وأضاف أن مرسي هو “الرئيس الوحيد في تاريخ مصر المعاصر الذي حظي بشرعية حقيقية؛ حيث تم انتخابه من قِبَلِ شعبه عبر عملية انتخابية صحيحة لا شبهة فيها، ومع ذلك لم يبق في الحكم سوى سنة واحدة؛ ليقع الانقلاب الغشوم الذي أطاح به وبكل أحلام المصريين معه”.

وشدّد على أن مرسي هو “الرئيس الوحيد الذي لم يفرط قط في حق من حقوق هذا الشعب، ولم يَأْلُ جهدا في جلب المصالح له ودفع المكائد عنه، ولولا الفتن والمؤامرات التي كانت تحاك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكان لمصر في ظل حكمه شأن آخر؛ وحسبه أنّه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر المعاصر الذي تَرَفَّعَ وتَنَزَّهَ؛ فلم يَتَلَوّث بشيء ولو ضئيل مما انغمس فيه كل من حكم مصر، وهو كذلك الوحيد الذي منح شعبه الحرية الحقيقية، وأتاحها لكل من وطئ بقدميه ثرى مصر”.