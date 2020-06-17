“بعد تحرشه بزوجة أحد زملائه”.. فضيحة جنسية جديدة للاعب المصري عمرو وردة مع “صحفية”

عاد اللاعب المصري “عمرو وردة” لاعب منتخب مصر لكرة القدم، لتصدر المواقع الإخبارية، عقب فضيحة تحرش جديدة، أضيفت لعديد من القضايا المشابهة التي حصلت فيما قبل مع اللاعب، وتسببت بعديد من الأزمات مع الأندية التي يلعب لصالحها، ومع منتخب بلاده.

وبحسب تقارير صحفية يونانية فإن عمرو وردة تورط بفضيحة جنسية جديدة، ولكن هذه المرة مع صحفية يونانية مثيرة تسمى “ديمي ستاميتيليا”.

وقالت صحيفة “أون سبورت” اليونانية، خلال تقرير نشرته اليوم الأربعاء بأن وردة الذي يلعب في صفوف باوك سالونيك تورط في إغراء الصحفية “ديمي ستاميتيليا” التي تقوم بتغطية أخبار نادي “أولمبياكوس” اليوناني، وذلك من خلال رسائل عبر موقع التواصل “انستغرام”.

ووفق ما بيّنته الصورة الملتقطة من محادثة عمروا وردة والصحفية اليونانية، فإن اللاعب المصري طلب من الصحفية اسمها وبريدها الالكتروني، وعرض عليها زيارته في المدينة التي يقيم فيها، إلا أن الصحفية لم ترد على رسائله.

كما أكدت الصحيفة بأن الصحفية اليونانية فضحت سلوك عمرو وردة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بنشر رسائله لها.

وتورط وردة في عديد من الوقائع المشابهة التي كانت آخرها محادثة عبر الفيديو مع إحدى الفتيات إبان تواجده مع منتخب مصر خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية عام 2019، كما قام فيما مضى بمغازلة زوجة أحد زملائه في نادي فيرنيسي البرتغالي.