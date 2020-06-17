“لم ننجبكم ولستم لاجئين”.. شاهد” صحفي كويتي يُهاجم الوافدين بشراسة ويُطالبهم بهذا الأمر فوراً!

وجه الكاتب الصحفي الكويتي علي الفضالة، رسالة صارمة إلى الوافدين الذين يقومون بتصوير أوضاعهم اللا إنسانية في الكويت.

وقال الفضالة عبر فيديو رصدته “وطن”: “رسالة إلى الوافدين، نصيحة لك، وزير الداخلية قال من ضاقت به السبل فليغادر البلاد خلاص ماذا تفعلون أنتم؟”.

وكشف الفضالة كواليس ما يحدث: “تأتي لجان خيرية لبعض المناطق المُغلقة، أو التي عليها حظر، وتقدم وجبات غذائية، فتقومون بتصوير الوافدين وتزاحمهم وتنشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقولون شاهد كيف بلد الإنسانية تتعامل مع الوافدين”.

وتابع الفضالة: “مع أن ماقدمناه خدمة إنسانية، بأن نوفر لهم لقمة العيش، ولسنا ملزومين بذلك، ولكن ضاقت فيك السبل وتقدر تغادر البلاد، ولكنك تُصر على البقاء، ووفرنا لك الطعام مع أن دولاً أخرى لا تعطيكم لقمة، لكن لماذا تقوم بإهانتي عبر مواقع التواصل؟”.

رسالة للاخوه الوافدين في دولة الكويت ب اختلاف جنسياتهم الاسيويه والعربيه والاجنبيه قد يكون الكلام قاسي لكن هذه الحقيقه… pic.twitter.com/ofU6CYDqYh — علي الفضالة (@fadalh) June 16, 2020

ورأى الفضالة أن اللاجئ فقط من يستحق التعاطف وليس الوافد، وقال: “أنت لست لاجئ، أنت جئت الكويت بعقد عمل، وضاقت بك السبل، فارحل، الوضع الاقتصادي لم يؤثر على الكويت فحسب، بل أثر على جميع دول مجلس التعاون، وبدلاً من أن تشكرنا بأننا قدمنا لك الخدمات، تقوم بإهانتي؟”.

وعلى طريقة ريم شمري، قال الفضالة موجهاً حديثه للوافدين: “لسنا مجبورين بك، لم ننجبك وننساك، ارجع بلدك واحفظ كرامتك، هذه إهانة لبلدك وليس إهانة لبلدي”.

وروى الفضالة بعض المشاهد التي استفزته ليخرج بهذا الفيديو، وقال: “أحدهم قام بتصوير آخر يأكل من القمامة، وآخر يضع أغراضه أمام منزله يريد بيعها، لماذا أوصلت نفسك إلى هذه المرحلة؟ احفظ نفسك وارجع بلدك”.

وختم: “إذا تحسن الوضع ارجع، وإذا كان لديك إقامة ارجع”.

وكان الفضالة قد هاجم الجالية المصرية سابقاً، واصفاً إيّاهم بالمرضى النفسيين والمحتلين بسبب تصرفاتهم الأخيرة وما شهده مركز للإيواء في منطقة كبد بالكويت قبل أشهر من حالة من الشغب قام العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت .

والله ما كنت بتكلم… جد طلعت من طوري بسبب ما اشاهده من اهانه لبلدي وابناء بلدي من بعض المصريين الله يصلح حالهم pic.twitter.com/GhapBfzicr — علي الفضالة (@fadalh) May 16, 2020

وقد حاول البعض مهاجمة قوات الأمن، وهو ما دفعها إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين تقدمت السفارة بالمصرية بالاعتذار للداخلية الكويتية.

كذلك أثارت المدونة الكويتية ريم الشمري، ضجة كبيرة بعدما انتقدت المصريين في بلادها، ونشرت مقطعا مصورا تطالب فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت، محملة “مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي”.