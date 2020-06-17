“عندما يبكي الرجال”.. “شاهد” فيديو صادم لمسن أردني عاجز عن العودة لوطنه يُفجر غضب الأردنيين ضد الحكومة

أثار مقطع فيديو لمُسن أردني، غضب الأردنيين، بعدما كشف عن معاناة المغتربين الأردنيين في العودة إلى بلادهم.

وظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مُسن أردني مُقعد، يحمل فراشه على كرسيه المتحرك، ويبكي، بينما يقوم آخر بتصويره قائلاً: “مالكاش إلا بلادك، ويرفضون أن يدعوك تغادر، لا تبكي يا حج قسماً ستُغادر”.

مبسوطين هيك

هاذ خطيتو مو برقبة الحكومة لا

خطيتو بكل أردني بحكي لا تدخلو المغتربين

لانو ما بتعرفو وضعهم

خطيتو برقبة كل واحد بحكي عن المغترب مؤبوء

الوباء بالعقول مش بالابدان للأسف#لا_لاستغلال_المغتربين#الأردن pic.twitter.com/jk9jPTR25D — Lama abed (@Lamaabed10) June 16, 2020

ثم يشرح مُلتقط الفيديو كواليس مايحدث قائلاً: “هذا الحج حكومة الرزاز تريد منه نقوداً لتجعله يُغادر، لا تبك دمعتك غالية، سنأخذك الآن ونضعك في منزل وستأكل وتشرب وتنام إلى أن تعود إلى بلدك”.

ووجه ملتقط الفيديو الكاميرا نحو أقدام المُسن، وقال: “قدمه مقطوعة والأخرى بها غرغرينا، شاهدوا حاله المأساوي”.

وكان ناشطون أردنيون قد دشنوا عدة هاشتاجات عبر “تويتر” تحت عنوان #لا_لاستغلال_المغتربين، و#مش_دافع_للحجر، طالبوا خلالها الحكومة الأردنية بإعفاء المغتربين الأردنيين من الرسوم المفروض على الراغبون منهم بالعودة إلى الوطن.

ورأى المواطنون الأردنيون أن تكلفة الإصابة بفيروس “كورونا”، أرخص من تكلفة العودة والحجر، وأن عودة المُغتربين تؤرق الحكومة الأردنية.

جاء ذلك بعدما أعلن وزير النقل الأردني خالد سيف، أن التكاليف التي سيدفعها الراغبون بالعودة إلى الوطن تشمل ثمن تذكرة الطيران والتنقل والإقامة في الحجر الصحي لفحصهم، والتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.

وقال سيف، في تصريحاته لبرنامج “صوت المملكة”، إن “هناك 3 آليات للدفع، وهي عند الحجز عبر المحافظ الإلكترونية أو البطاقات الائتمانية، أو التوجه مباشرة للدفع إلى مكاتب الملكية الأردنية في عمان، أو التوجه إلى البنك العربي عبر حسابات خاصة يغطي من خلالها الأهل تكاليف التنقل”.

وأكد سيف أن شركة “الملكية الأردنية” للطيران، قدمت أفضل الأسعار لتذاكر الأردنيين الراغبين في العودة من بين الشركات الأخرى، وأن لدى الحكومة ترتيبا خاصا لعودة الطلبة غير القادرين على الدفع لتغطية تكاليفهم عبر التواصل مع السفارات الأردنية.

وأضاف: “سيتم فحص العائدين الذين تظهر عليهم أعراض عند وصولهم الأردن، وإجراء فحص حسي لجميع الطلبة العائدين قبيل ركوبهم الطائرة”.

يُذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إحداهما محلية والأخرى خارجية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 981 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

وأشارت إلى أنه قد تم إجراء 8950 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ اكتشاف أول حالة إصابة بـ”كوفيد 19″، 292623 فحصا.ش