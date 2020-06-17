“لا يوضع في مؤخرتي”.. “شاهد” أردني غاضب يتوعد مصممة الملابس الداخلية على شكل “شماغ” بما سيفعله بها!

وجه ناشط أردني غاضب رسالة لاذعة إلى مصممة الأزياء الدنماركية التي صممت ملابس داخلية على شكل “الشماغ” الأردني والخليجي.

وقال الناشط في رسالته المصورة التي رصدتها “وطن”: “وردني قبل يومين أن هناك مصممة تستخدم الشماغ في تصاميمها، وأريد أن أرد عليها برسالة بالإنجليزي رغم أنني لا أعرف الإنجليزي”.

وتابع باللغة الإنجليزية قائلاً: “مرحبا يا آنسة، أنا لست جيداً في الإنجليزي ولكني سأحاول، هذا شماغنا وليس شماغك، وليس تصميمك”.

ثم انتقل إلى اللهجة البدوية الأردنية، وأمسك بالعقال الذي يُوضع فوق الشماغ ووجه لها تهديداً: “ممكن أسطك بهذا العقال سط، والشماغ يوضع على رأسي وليس في مؤخرتي”.

وكانت حالة من الغضب والجدل قد سادت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، عقب تداول صورا لملابس داخلية نسائية على شكل “الشماغ”.

وبحسب الصور المتداولة فقد عرضت المصممة الدنماركية الشهيرة “سيسيلي يورغنسن” صورا لتصميماتها المثيرة للجدل من هذه الملابس على نفس هيئة “الشماغ” وطالبت بملكية التصاميم.

وأثارت الصور جدلا واسعا بين النشطاء الخليجيين والأردنيين، باعتباره الزي الرسمي لهم.

المُصممة الدنماركية "سيسيلي يورغنسن" تُصمم أزياء وملابس داخلية على شكل "الشماغ" الخليجي؛ وتطالب كَذلك بملكية التصاميم! pic.twitter.com/vk9nGHDtAh — We Heard Rumors (@whrumor) June 13, 2020

يُذكر أن “سيسيلي يورغنسن” لم تكن أول من صمم ملابس داخلية من الشماغ، حيث ظهرت ملابس نسائية بنفس التصميم في الأسواق الاردنية، في أبريل من عام 2013 .

وطالب المواطنون الأردنيون حينها بمحاسبة المسؤولين عن السماح بإدخال هذه المنتجات صينية الصنع، الى الاسواق الأردنية واستيرادها، ومعاقبة من أساء واستهزأ بمشاعر الأردنيين.