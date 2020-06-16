“مش قد شرف الأمانة”.. “شاهد” هيفاء وهبي تفضح مدير أعمالها السابق بعد قصة زواجها فهذا ما كان يفعله!

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة لاذعة لمدير أعمالها السابق، المُلحن المصري محمد وزيري، ألقت خلالها باللوم على نفسها لثقتها به.

وكتبت هيفاء في رسالتها على “تويتر”، والتي رصدتها “وطن”: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟”.

وتابعت هيفاء وهبي: ” خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!”.

تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماوالأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 15, 2020

ورغم أن هيفاء وهبي لم تذكر اسم وزيري صريحاً، إلا أن المتابعون خمنوا أنها تقصده، خاصة أن أزمتها معه لم تنته بعد.

وكانت هيفاء وهبي قد اتهمت في وقت سابق، “وزيري” بسرقة 63 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريباً 4 ملايين دولار أمريكي، من حساباتها البنكية، عقب استغلاله توكيل عام منها خلال عملهما سوياً.

وشهد خلافهما لاحقاً، فصلاً جديداً بشكل مُفاجئ، حيث قام فريق الوزيري القانوني، بتقديم دعوى قضائية إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، مطالباً بإثبات زواجه منها، وهو الأمر الذي صرح به وزيري في وقت سابق، ونفته هي مرات عدة.

وأظهرت وثيقة مسربة لزواجهما، أن محمد وزيري رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.

وأوضح المحامي “عبد العزيز” بأن القضية التي تناولتها وسائل الإعلام والصحافة على مدار الأسابيع الماضية، مفقودة في المحاكم وأقسام الشرطة، وأنه لا وجود لها على الإطلاق، على حد قوله، مشيراً لأن هذا حدث عقب بدء الاستفسار عن القضية كي يتم التصالح فيها.