من هو رجل الأعمال السعودي الذي دفع مهر قيمته 5 مليون ريال لعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت!؟

أثارت الممثلة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت جدلاً بعد نشرها رسالة من رجل أعمال سعودي طلبها للزواج مقابل مهر قدره 5 ملايين ريال .

رجل أعمال سعودي (مجهول) قام بِمراسلة الممُثلة "شيلاء سبت" وقدم لها مهر 5 مليون وشفر اسمه لحرف (ي) وعمره 30 🤔؟ pic.twitter.com/tNOZwov0YL — We Heard Rumors (@whrumor) June 16, 2020

وجاء في نص الرسالة المقتضبة التي نشرتها “شيلاء”: “شيلو لك مهر5 مليون معك رجل الاعمال من السعودية ع 30”.

رجل اعمال سعودي يعرض الزواج على شيلاء سبت مقابل مهر 5 مليون! pic.twitter.com/mxc8ifIFSq — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 16, 2020

لكنّ متابعي شيلاء سبت قابلوا ما نشرته بسخرية، وشككوا في صحة الرسالة والمهر .

سوال وابي اجابة صحيحة فيه احد صدق كذا كذبة !!



٥ مليون على ويش على بنت اعلام ؟ 🤣🤣 حب الاثارة موجود ويتكرر بس اعتب على العقول الغبية اللي تصدق



٥ مليون يمني 🧐#شيلاء_سبت pic.twitter.com/iLFqFzAj77 — , (@B_9_F) June 16, 2020

دام #شيلاء_سبت علمتكم بمحادثة خاصة فالسناب ، انا جاني #امراءة أعمال خليجية وطلبت اني اتزوج بها بمبلغ مليويني تدفعه لي من باب الجدية ومحتار اوافق على طلبها ولا لا



يعني صدقتوا شيلاء سبت وكذبتوني ؟؟

طيب باصور لكم محادثتها سناب واارسلها لكم 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/YbTykvMuOB — , (@B_9_F) June 16, 2020

تقريبًا كل كام شهر نسمع نفس الخبر بس بشكل مختلف تقريبا كل اثرياء العرب نفسهم في شيلاء سبت https://t.co/UOVOE2FDlX — ♔ محمد حسين♔ (@8_jackoo) June 16, 2020

وولدت شيلاء سبت في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنلوجيا في تخصص إدارة الموارد البشرية، وهي من أسرة فنية؛ إذ إن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات وهن: شيماء وشذى وأبرار.

وبدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد في عام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل.

شاركت في مسابقة «بحرين توب مودل» وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، قررت العودة للتمثيل في عام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

كما شاركت في عام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في الهند في مارس من العام نفسه، ولكن لم تفز باللقب.