لن تُصدّق ماذا فعل الهنود بالفنانة شمس الكويتية حينما شاهدوها بملابس “فاضحة” لوحدها في سوق السمك!

كشف الفنانة شمس الكويتية ما تعرضت له خلال تجوّلها في سوق السمك، مرتدية “شوت قصير” وضيق.

وقالت “شمس” في فيديو انتشر لها بمواقع التواصل، إنها اكتشفت نفسها الأنثى الوحيدة في السوق، ولم يبق وافد هندي من العاملين في السوق إلا ورمقها بنظراتٍ “اعجاب” غريبة.

وأضافت “شمس” أن العاملين في السوق انقسموا الى قسمين: “الأول قسم المطاوعة”، الذين كانوا ينظرون ويستغفرون الله، والثاني قسم “الصيّع” وهم الأكثر، مشيرة إلى أن واحداً منهم لاحقها في السوق لكي تشتري منه.

ولامت “شمس” نفسها لدخولها السوق بتلك الملابس الجريئة، وقالت: أنا خبلة؟ رايحة سوق سمك اللي فيه ناس مش شايفين شكل انثى من 15 سنة؟”.

وختمت بالقول إنها اكتشفت أن غزل الهنود لطيف، مضيفة: “أنا اموت فيهم لأنني لست عنصرية”.