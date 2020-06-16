“لن تخرجوا من الدنيا حتى تحيوا هذه السنة”.. “شاهد” معمم شيعي يبيح “زواج المتعة” ويدعو للتجارة بأجساد نساء العراق!

أثار أحد مراجع ومعممي الشيعة في العراق، جدلاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتحليله التجارة بالنساء والدعوة إليها، تحت مسمى “زواج المتعة”.

وبدأ المعمم الشيعي في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” في سرد الأدلة التي ادعاها قائلاً:” عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن المتعة فقال نزل فيها القرآن أو نزلت في القرآن ( فما استمتعم به منهن فأعطوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)سورة النساء آية 24، الكافي الجزء الأول صفحة 448، الحديث رقم 5″.

مراجع و معممي الشيعة يمارسون المتعة في النجف،كربلاء،قم حولوها مدن دعارة.



عندما اطالب بمنع المتعة،اتباعهم يسبوني و يقولون لا تتحدث عن عرض المُسلمات.



حاسبوا معمميكم يقولون إن القران و علي و باقر و فاطمة اباحوا لهم التجارة الجنسية بالنساء تحت إسم المتعة..إذا لديكم شرف امنعو المتعة pic.twitter.com/rqVxnihXNX — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) June 15, 2020

وأضاف: ” وعند عبدالله بن سليمان قال: قلت سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول، أن علي عليه السلام يقول لولا ماسبقني به بني الخطاب ما زنا إلا شقي، الكافي الجزء الخامس صفحة 448 وقد وردت أحاديث كثيرة في استحباب زواج المتعة أو الزواج المنقطع أو الزواج المؤقت”.

وتابع سرد الأحاديث والآيات القرآنية مؤكداً أنه لم يثبت نسخ هذه الأحكام، وقال: “عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام: قالي لي تمعت؟ قلت لا، قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة”.

وأثار الفيديو جدل المغردين الذين اعتبروا أن ما يدعو إليه “دعارة مُقنعة” باسم الدين، وأن حُكم زواج المتعة مثل حكم الزنا، مستدلين بأحاديث نبوية على ذلك.

المتعة محرمة شرعا مثلها مثل الزنا والدليل

عن علي بن أبي طالب:أن رسول الله ﷺ (نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)



وقول الله تبارك وتعالى {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع — ⚚⭐أمين⭐مغفوري⭐⚚🇸🇦 (@ameen14100) June 16, 2020

تفسير القرآن عندهم على مزاجهم … اللي يوفق شهوتهم يفسرون عليه . — خالد المطيري (@Khaledaleadiluh) June 15, 2020

دعارة بإسم الدين 😬😆 — DiDi 🧘🏻‍♀️ (@beamer0000) June 15, 2020

بينما أكد آخرون أنها كانت محللة في فترة من الفترات، لكن الرسول محمد حرمها يوم خيبر.

قال الإمام علي" إنما المتعة كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول الله زمن خيبر

وعن لحوم الحمر الأنسية" وقال الفاروق عمر" ليس لعمر أن يحرّم ما أحل

الله، ولكنّ عمر قد نهى عنها".

أباح الإسلام الزواج المؤقت لفترة محدودة وتشير الروايات بأن النبي محمد )ص( قد حرمه

يوم خيبر — الفتى المحروم (@ali2000ppppp) June 15, 2020

يحرفون القرآن وينسبون أحاديث غير صحيحة لآل البيت ، ليتمتعوا هم بنساء المسلمين ، هذا يسمي زنا ، وسيعاقبون عليه من قبل رب العالمين لأنهم استباحوا أعراض نساء المسلمين . — ولد الصحراء (@qwYOUFzfZKCFyRV) June 15, 2020

فديو يجيب الغثيان صراحةً 🤢 — Mawj Ali (@Mawj_Ali_89) June 15, 2020

حامين اعراض وبنفس الوقت يشجعون ع زواج المتعة

الزواج الحرام الذي لم ولن يحلله اي دين ولا تتقبله النفس البشرية

رخص وانتقاص للمرأة وتقبلها لهذه الاهانة وعدم الخوف من الحساب يجعلها في الحضيض ؛

النساء العراقيات الاصيلات العفيفات لسن بهذه الصورة البشعة ؛اَيران هي من اجلبت هذه الرذالة — هالة🇮🇶 (@hala9393yy) June 15, 2020

وكان المرجع الديني الشيعي ناصر مکارم الشیرازي قد أثار جدلاً بدفاعه “زواج المتعة” قائلاً إنه جائز، وردّ على ما وصفه بـ”الهجوم الكاسح على مذهب أهل البیت: من قبل أحمد الطیب، شیخ الأزهر الذي تحدّث عن الموضوع آنذاك.

وقال شيرازي أن نکاح المتعة لم یکن وسیلة لاستغلال المستهترین والشاذین جنسیاً، مضيفاً أنه لایجوز الا من دفعته الضرورة لیلجأ إلی هذا النکاح کما لو کان الإنسان بعیداً عن أهله وخشي أن یقع في الفجور لو لم یستعن بذلك علی نفسه أو کان اعزباً ولم یتمکن من الزواج الدائم مع حاجته الملحة جنسیاً.

وأشار شيرازي إلى أن نکاح المتعة لیس لقضاء الشهوة بل هناك حاجة عاطفیة ملحة أیضاً لعلها لا تقل أهمیة من إطفاء نار الشهوة!

وزعم شیرازي أن زواج المتعة هو نفس الزواج الدائم إلا أنه قد استثني منه بعض الشروط، وهذا لیس أمراً مستغرباً على حد تعبيره.