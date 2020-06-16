وضعت ابنتها إلى جانبها.. “شاهد” السعودية هند القحطاني تخرج عن صمتها وتكشف عمرها الحقيقي لأول مرة

خرجت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني عن صمتها، بفيديو غاضب لترد على من يُلقبها بـ”العجوز”، وكشفت عمرها الحقيقي.

وقالت هند القحطاني بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “يسبون ويشتمون ويعايروني بعمري، ويلقبوني بالعجوز، أنا عمري 36 سنة، أنا موالد سنة 1984، شهر إبريل، توني دخلت 36 سنة”.

واستطردت هند ردها، وهي تضع ابنتها بجانبها وترتدي نفس ملابسها للإيحاء بأنها لا تختلف عنها: “يا أخي ولو كنت أكبر، حتى لو إني في نهاية الأربعينات، وبداية الخمسينات، يعني العجوز هو اللي وجهه يتجعد ويصير كله مصفط وتجاعيد ورقبته وايديه”.

وبدأت تتغزل في نفسها قائلة إنها في قمة شبابها، ولا يهمها، وتابعت: “بكبر وبكبر، وماهمني كلامكم”.

ثم تركت هند نجلها الأكبر مُعاذ يتحدث، قائلاً: “ياجماعة الخير اتركونا، وخلو السب والشتم، وخلي عندكم مبدأ الاحترام ويكفي”.

وأضاف: “موضوع إنه أمي عجوز، هاذي فطرة حتى الحيوانات تشيخ، كبروا عقولكم”.

وكانت السعودية أروى عمر قد هاجمت هند القحطاني ووصفتها بعجوز النار.

وقالت أروى لهند: “بتموتي في الشهرة تبغين توصلين 30 مليون روحي البسي واجلسي على شاطئ الهوا حقة اللي عندكن هناك مو محتاجة أقولك تلبسي زي حق اللي يتغطسون”.

وتابعت أروى موجهة حديثها للقحطاني: “البسي يا حبيبتي زيهم وانزلي وشغلي أغنية أمشي وأهز الشطية أمشي وأتلفت .. شغليها وتوصلين يا أم جبهة من هنا جبهتك لهنا كلك على وجهك جبهة يا عجوز النار احترمي عمرك احترمي قرودك احترمي طيورك اللي عندك”.

ولم تكتف أروى عُمر بذلك، بل عايرت هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.!

الجدير بالذكر أن المنشد السعودي السابق أحمد العديم، طلب الزواج هند القحطاني، لكنها طلبت منه مُهلة للتفكير، وفي حال وافقت اشترطت عليه أن يُوفر لها مسكن الزوجية خارج السعودية.