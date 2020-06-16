بعد ساعات من حُزنها على إلغاء موسم الحج .. حليمة بولند تصدم متابعيها وهي عارية!

بعد ساعاتٍ من نشرها مقطعاً تعبر فيه عن حزنها بسبب إلغاء موسم الحج، اثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من الجدل بصورة “فاضحة”.
ونشرت حليمة بولند صورة عبر حسابها في “سناب شات”، ظهرت فيها بملابس جريئة كشفت صدرها بشكلٍ فاضح.
وعبّر المتابعون عن غضبهم من الصورة واستهجانهم من تصرفات حليمة بولند المتناقضة . حسب رأيهم
وكانت حليمة بولند ظهرت بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه: “لوين بتاخذنا كورونا أكثر من كذه؟ مساجد وتسكرت، والبورصة ونزلت، شركات وأفلست، واقتصاد وتدهور، والناس وتفنشوا”.
وتابعت حديثها بطريقتها الدائمة بتصنع “الدلع”: “اليوم صُعقنا كمسلمين بخبر موسم إلغاء الحج، طبعا أنا رحت الحج مرة وكان ودي السنة أروح، لكني رايحة عمر تقريباً 19 مرة، بس طبعا خبر مؤلم جداً”.
ثم قامت حليمة بولند بالتسحيج للسعودية، وأثنت على قرارهم بإلغاء موسم الحج، ثم عادت لطبيعة عملها، وتغطية معرض “كشوخي”، ما أثار سخرية المُتابعين في طريقة انتقالها من حديث عميق إلى سطحي وتافه.