الجيش الأردني
الجيش الأردني
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بعد تهديد “إيدي كوهين” باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات .. ردّ قوي من قائد عسكري أردني كبير

كتب وطن
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قال رئيس الأسبق، إنّ الأردنيين يعرفون كيف يقاتلون الجيش الإسرائيلي، وللأردن أساليبه في القتال، مجدداً التأكيد على أنّ الاردن لن يسمح بتمدد “اسرائيل”وضم الغور.

وأكد “الصرايرة” على أن الجيش الإسرائيلي ليس اقوى من الجيش الأردني، مذكراً جيش الاحتلال بعام 1968 وما حصل في معركة الكرامة .

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الأسبق، أن الجندي والضابط الاردني معروف لدى كل العالم، مضيفاً أن قوي ويملك أكثر من خيار للتعامل مع الاحتلال.

وعبر “الصرايرة” عن تأييده بعودة “التجنيد الاجباري”، إضافة لضرورة وجود جيش شعبي في الأردن.

الان | واجه الحقيقة.. قراءة عسكرية وسياسية في موقف الأردن تجاه قرار الصهاينة ضم الاغوار"

الان | واجه الحقيقة.. قراءة عسكرية وسياسية في موقف الأردن تجاه قرار الصهاينة ضم الاغوار"الضيف: الفريق اول ركن المتقاعد خالد الصرايرة – رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق #الحقيقة_الدولية

Gepostet von ‎وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية‎ am Dienstag, 16. Juni 2020

وكان الأكاديمي الاسرائيلي المثير للجدل “”، نشر تغريدةً سخر فيها من ملك الأردن عبدالله الثاني، وأثارت ردود أفعال واسعةً ضدّه .

وقال كوهين في تغريدته: “مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول إبتدائي يهدد طالباً آخر بأخوه الكبير غير الموجود أساساً ببساطة”.

وتابع مهدداً باسم دولته: “لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في ”.

ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلاً: “يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل”.

وجدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، تأكيده أن سعي إلى ضم أراض في الضفة الغربية، “أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تصريحات الملك عبد الله خلال اجتماعات عقدها عبر الهاتف، مع رؤساء لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، وفق ما جاء في بيان صدر عن الديوان الملكي.

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