بعد غياب طال “60” عاماً.. ابن سلمان “مُغرم” بالموسيقى والفنون وهذا ما قرره في الجامعات السعودية
في خطوة جديدة للانفتاح الذي يسعى له ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية، أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، إدراج الموسيقى في مناهج عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، بشكل رسمي.
وقال الوزير السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه تقرر استحداث مناهج الموسيقى والذي يأتي ضمن كليات جديدة في عدد من الجامعات، تعنى أيضا بالسينما والمسرح.”
وأضاف الوزير: “خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة (عفت)، وماجستير الآداب في الأدب المسرحي بجامعة الملك عبد العزيز”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الإعلان الذي أصدره الوزير السعودي، معبرين عن استنكارهم للخطوات التي تقدم عليها السعودية في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التنمية الاقتصادية والمالية.
الجدير ذكره، أنه في شباط/ فبراير الماضي، أعلنت السعودية استحداث 11 هيئة جديدة، بينها الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح، والأزياء وغيرها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه تم تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات تلك المجالس، لحين تشكيل مجلس إدارة لكل هيئة.
وكان الأمير بدر بن عبد الله تحدث في آب/ أغسطس من العام الماضي، عن قرب إدراج الموسيقى في المدارس والجامعات.