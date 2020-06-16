بعد غياب طال “60” عاماً.. ابن سلمان “مُغرم” بالموسيقى والفنون وهذا ما قرره في الجامعات السعودية

في خطوة جديدة للانفتاح الذي يسعى له ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية، أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، إدراج الموسيقى في مناهج عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، بشكل رسمي.

وقال الوزير السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه تقرر استحداث مناهج الموسيقى والذي يأتي ضمن كليات جديدة في عدد من الجامعات، تعنى أيضا بالسينما والمسرح.”

وأضاف الوزير: “خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة (عفت)، وماجستير الآداب في الأدب المسرحي بجامعة الملك عبد العزيز”.

خطوة إلى نهضتنا الثقافية:

كلية الثقافة والفنون في @_KSU

بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في @EffatUniversity

ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في @kauweb



شكراً أخي @minister_moe_sa

شكراً للجامعات على تفاعلهم 🙏#رؤية_المملكة_2030 🇸🇦🇸🇦 https://t.co/YPrLnlOXD3 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) June 12, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الإعلان الذي أصدره الوزير السعودي، معبرين عن استنكارهم للخطوات التي تقدم عليها السعودية في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التنمية الاقتصادية والمالية.

معالي الوزير،

الثقافة الحقيقية هي التي تنبع عن دين المجتمع وقيمه واخلاقه ،

وقد سبقتنا دول الى هذه الفنون فلم تتطور ولم تتقدم بل ذهبت الى الحضيض والتدهور.

فهل نعتبر معالي الوزير ؟!

لن تكون المحرمات ومخالفة الشرع سبيلا للتطور ابدا — ابن زنجويه (@ibnzngayih) June 13, 2020

والله ثم والله ان هذا المشروعات سبقنا بها المصريين والسوريين والعراقيين والتوانسه لم تزدهم يا صاحب السمو الا بعدآ عن رب العالمين وقربآ الى العقوبات الإلهية والتي تتمثل في الهزائم السياسية والاقتصادية والحضارية والواقع مشاهد فالمسلمين شرطهم في عزتهم وقوتهم هو استسلامهم لربهم — m (@m19065522) June 13, 2020

لا مكه والمدينه خط احمر ولاتفكر تتعدا هالخط.. — abdullahbin.abdurhman (@abdulla93871039) June 12, 2020

هل الموسيقى من العلم النافع الذي يبني العقل ويطور المجتمع ؟ هدى الله الأمير وجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر — أسماء تلاب (@tallab_asma) June 13, 2020

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا الله يرفع الغمه والبلاء والوباء عنا وعن المسلمين — Bo.. Sarh (@BoSarh8) June 13, 2020

احنا عندنا من القرون الوسطى وأمي كانت عازفة پيانو ، وماشفنا حتى تطور بهم مزال مجتمعنا فالنازل… — ⁦🎀⁦أم نشوة⁦🇩🇿⁦ (@Journalisteass1) June 12, 2020

الجدير ذكره، أنه في شباط/ فبراير الماضي، أعلنت السعودية استحداث 11 هيئة جديدة، بينها الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح، والأزياء وغيرها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنه تم تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات تلك المجالس، لحين تشكيل مجلس إدارة لكل هيئة.

وكان الأمير بدر بن عبد الله تحدث في آب/ أغسطس من العام الماضي، عن قرب إدراج الموسيقى في المدارس والجامعات.