لكسب المشاهدات .. مصري يستغل شقيقه الصغير استغلالاً شيطانياً بفيديوهات “مخلة” صدمت الجميع!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب تداول تفاصيل قضية خطيرة “بطلها” شاب مصري استغل شقيقه الصغير بأفعال غير لائقة لكسب المشاهدات بنشر هذه المقاطع على مواقع التواصل.

وفي التفاصيل كما نقلتها وسائل إعلام مصرية ألقت قوات الأمن القبض على شاب يدعى م. أ. ويمثل للتحقيق أمام نيابة الطفل بالإسكندرية، بتهمة استغلال شقيقه الأصغر في تصوير فيديوهات مخلة عبر الانترنت ورفعها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقعة بدأت عندما وردت معلومات لقوات الأمن بتداول مقاطع فيديو لطفل صغير يرتدي ملابس نسائية، حيث يستغله شقيقه الأكبر في تصوير فيديوهات ويطالبه بارتداء ملابس سيدات والرقص ثم يقوم بتقبيله.

وأثبتت التحريات صحة الواقعة وتبين أنّ المتهم يستغلّ شقيقه الأصغر ويطالبه بارتداء ملابس سيدات ويقوم بتصويره ورفع الفيديوهات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جذب عدد كبير من المشاهدات.

واثار هذا السلوك غضب العديد من النشطاء الذين هاجموا الشاب المقبوض عليه بشدة وطالبوا بمعاقبته حتى يكون عبرة لغيره، ولوقف استغلال الأطفال.