اعتقال عريس ووالده في الاردن بسبب مخالفة امر الدفاع - تعبيرية
اعتقال عريس ووالده في الاردن بسبب مخالفة امر الدفاع - تعبيرية
حياتنا

عريس أردني يتورّط بعد حفل زفافه .. هذا ما حدث له!

كتب وطن
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أدانت محكمة اردنية عريساً ووالده بجرم خرق حظر التنقل والتجول خلافاً لـ(أمر الدفاع رقم3) لسنة 2020، الخاص بمنع تفشي فيروس في المملكة.

وقضت محكمة بداية جزاء اربد على العريس ووالده بغرامة مالية (200 دينار اردني) والرسوم على كل واحد منهما، بعد ضبطهما بإقامة حفل زفاف تجمع به عدد كبير من الاشخاص ‏رغم وجود الحظر الشامل مخالفين بذلك أمر الدفاع الثالث.

وأصدرت الحكومة الأردنية عدّة أوامر دفاع، تتضمن إجراءات احترازية وفرض حظر التجول، ومنع التجمعات، بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.

والأحد، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكد إصابتها في الأردن إلى 961 إصابة.

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