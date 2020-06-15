المذيع انصدم ولم يعرف كيف يوقفه.. “شاهد” نائب مصري يهاجم حفتر بعد هزيمته ويعض أصابع الندم على دعمه!

هاجم النائب في البرلمان المصري، المُقرب من جهاز مخابرات عبد الفتاح السيسي، سمير غطاس، الانقلابي الليبي خليفة حفتر، لافتاً إلى أن حفتر هو من رقى نفسه لرتبة مشير.

وقال غطاس، في لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، رصدته “وطن”، إن حفتر عين نفسه مشيراً وإن كان حليفاً استراتيجياً لمصر فلا يجب أن يخسره المعركة في ليبيا، قائلاً: “الحليف الاستراتيجي لمصر لا يجب أن يخسرني ما تبقى من ليبيا”.

وأضاف غطاس، وسط ذهول من المذيع: “ليبيا ثلاثة أقاليم برقة وطرابلس وفزان، وهذا الأمر تاريخ ورئيس البرلمان عقيلة صالح عندما طرح مبادرته عاد لنفس التشكيل، ومصر لديها حليف وساهمت معه في تطهير المنطقة المحاذية للحدود وقللته للحد الأدنى لماذا أخسر ما تبقى من ليبيا”.

سمير غطاس النائب في برلمان #السيسي مهاجما #حفتر: دعمناه ولكنه خسّرنا #ليبيا، وقواته لا أعتبرها جيشا.



المذيع خالد أبوبكر اتصدم ولسان حاله ايه اللي جاب دا هنا 🤣🤣👇 pic.twitter.com/Yd06ClUOZt — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 14, 2020

وتابع غطاس: “من طرابلس حتى الحدود التونسية لم يعد لنا علاقات، أصبحنا طرف، وحفتر حاصر طرابلس 14 شهراً ولم ينجح”، فيما واصل المذيع المقرب من النظام المصري محاولاته الدفاع عن الفاشل حفتر.

وعندما أشار المذيع أبو بكر، إلى أن مليشيات حفتر هي الجيش الليبي الرسمي، رد عليه غطاس بالقول: “إذا اعتبرته أنت جيش أنا لا اعتبره جيشاً”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع اللقاء التلفزيوني معبرين عن دهشتهم من تحول الموقف المصري ضد حفتر، معتبرين أن ذلك يمثل قرار مصري جديد بالتخلي عن الفاشل بليبيا واعتراف بالهزيمة.

اعلام للاسف الحقيقة تزعجه وتؤذيه امتهن الكذب فأصبحت الحقيقة تصدعه مهما كانت ان لم تقل ما يكذب فأنت ضده — Nael Hdeib (@nael_hdeib) June 14, 2020

ده اسمه يااستاذ احمد صراع الاجهزه في مصر وسمير غطاس بيمثل الطرف الرافض لاداره السيسي لملف ليبيا ضرب تحت الحزام 😉 — Abu Karma (@AbuKarma17) June 14, 2020

هو دايماً مبخت 😁ده السيسي ذات نفسه هدده على الهواء مباشرة — رنيم (@taarneam) June 14, 2020

غطاس حتى شكله تغير واضح أن الهزيمه ثقيله عليهم — أحمد قيسان (@FHR4xTi4Qfm91HO) June 14, 2020

اي كان الوضع فسمير غطاس قال حقيقة يعرفها كل وطني حر واي دارس بسيط يدرك ان ليبيا عمق استراتيجي لمصر وخزان استراتيجي لها ولكنها الخيانة في أبهى صورها — Hamdi Elmorsi (@antirepression) June 14, 2020

الجدير ذكره، أن مليشيات حفتر منيت بالآونة الأخيرة بخسائر جسيمة في ليبيا وتراجعت في أكثر من مدينة، الأمر الذي ينذر بنهايتها، حيث سارع الفاشل حفتر إلى الهروب لمصر وطلب نجدة رئيس نظامها عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، أطلق السيسي مبادرة سياسية مشتركة وشاملة زعم أنها لحل الصراع في ليبيا، قائلاً، إن “المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف”.

كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وأضاف السيسي: “المبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا”، وفق زعمه.