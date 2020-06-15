المذيع انصدم ولم يعرف كيف يوقفه.. “شاهد” نائب مصري يهاجم حفتر بعد هزيمته ويعض أصابع الندم على دعمه!
هاجم النائب في البرلمان المصري، المُقرب من جهاز مخابرات عبد الفتاح السيسي، سمير غطاس، الانقلابي الليبي خليفة حفتر، لافتاً إلى أن حفتر هو من رقى نفسه لرتبة مشير.
وقال غطاس، في لقاء مع الإعلامي خالد أبو بكر، رصدته “وطن”، إن حفتر عين نفسه مشيراً وإن كان حليفاً استراتيجياً لمصر فلا يجب أن يخسره المعركة في ليبيا، قائلاً: “الحليف الاستراتيجي لمصر لا يجب أن يخسرني ما تبقى من ليبيا”.
وأضاف غطاس، وسط ذهول من المذيع: “ليبيا ثلاثة أقاليم برقة وطرابلس وفزان، وهذا الأمر تاريخ ورئيس البرلمان عقيلة صالح عندما طرح مبادرته عاد لنفس التشكيل، ومصر لديها حليف وساهمت معه في تطهير المنطقة المحاذية للحدود وقللته للحد الأدنى لماذا أخسر ما تبقى من ليبيا”.
وتابع غطاس: “من طرابلس حتى الحدود التونسية لم يعد لنا علاقات، أصبحنا طرف، وحفتر حاصر طرابلس 14 شهراً ولم ينجح”، فيما واصل المذيع المقرب من النظام المصري محاولاته الدفاع عن الفاشل حفتر.
وعندما أشار المذيع أبو بكر، إلى أن مليشيات حفتر هي الجيش الليبي الرسمي، رد عليه غطاس بالقول: “إذا اعتبرته أنت جيش أنا لا اعتبره جيشاً”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع اللقاء التلفزيوني معبرين عن دهشتهم من تحول الموقف المصري ضد حفتر، معتبرين أن ذلك يمثل قرار مصري جديد بالتخلي عن الفاشل بليبيا واعتراف بالهزيمة.
الجدير ذكره، أن مليشيات حفتر منيت بالآونة الأخيرة بخسائر جسيمة في ليبيا وتراجعت في أكثر من مدينة، الأمر الذي ينذر بنهايتها، حيث سارع الفاشل حفتر إلى الهروب لمصر وطلب نجدة رئيس نظامها عبد الفتاح السيسي.
وفي وقت سابق، أطلق السيسي مبادرة سياسية مشتركة وشاملة زعم أنها لحل الصراع في ليبيا، قائلاً، إن “المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف”.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وأضاف السيسي: “المبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا”، وفق زعمه.