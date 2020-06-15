“جيب أختك عشان أخوي ما يمل” .. إعلامية سعودية تثير ضجة وتنشر محادثة بينها وبين إعلامي طلب مواعدتها!!
نشرت الإعلامية السعودية بقناة MBC نرجس العوامي محادثةً بينها وبين شخص زعم انّه إعلامي طلب منها أن تخرج معه ي موعد للتعرّف عليها .
وجاء في طلب ذلك الشخص: “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”.
لكنّ رد الإعلامية السعودية عليه كان صادماً حيث قالت: “ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”.
ويبدو أن رد نرجس العوامي، تسبب في إرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ولكنه عاد ليرد بقوله: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”. فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟”.
وردت نرجس العوامي على بعض متابعيها ممن اعترضوا على طريقة إقحامها لشقيقته في المحادثة.
وقالت في تغريدة: “يحسسوني اني غلطت على اخته …وانا كنت ابغا احسسه ان المرأة مو سلعة رخيصة ..ومفروض كل البنات خواتك ..أقولهم ثور يقولوا احلبيه”.
واعتبرت “نرجس” أنّ الدروس في الحياة تحتاج قسوة، “واللي ماترضيه على نفسك لاترضيه على الناس ..”. حسب قولها
وأشارت إلى أنّها احتفظت بكل تلميح أو تصريح يتضمن ردا غير لائق، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني.
وأجمع مغرّدون في تعليقاتهم على انّ ردّ نرجس العوامي على طلب ذلك الشخص لم يكن موفقاً .