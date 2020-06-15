“جيب أختك عشان أخوي ما يمل” .. إعلامية سعودية تثير ضجة وتنشر محادثة بينها وبين إعلامي طلب مواعدتها!!

نشرت الإعلامية السعودية بقناة MBC نرجس العوامي محادثةً بينها وبين شخص زعم انّه إعلامي طلب منها أن تخرج معه ي موعد للتعرّف عليها .

وجاء في طلب ذلك الشخص: “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”.

لكنّ رد الإعلامية السعودية عليه كان صادماً حيث قالت: “ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”.

ويبدو أن رد نرجس العوامي، تسبب في إرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ولكنه عاد ليرد بقوله: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”. فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟”.

وردت نرجس العوامي على بعض متابعيها ممن اعترضوا على طريقة إقحامها لشقيقته في المحادثة.

وقالت في تغريدة: “يحسسوني اني غلطت على اخته …وانا كنت ابغا احسسه ان المرأة مو سلعة رخيصة ..ومفروض كل البنات خواتك ..أقولهم ثور يقولوا احلبيه”.

يحسسوني اني غلطت على اخته …وانا كنت ابغا احسسه ان المرأة مو سلعة رخيصة ..ومفروض كل البنات خواتك ..أقولهم ثور يقولوا احلبيه



عاد ماهي مشكلتي يفهموا بالمقلوب 🙆🏻‍♀️ — نرجس العوامي#أمي🇸🇦 (@narjesalawami) June 15, 2020

واعتبرت “نرجس” أنّ الدروس في الحياة تحتاج قسوة، “واللي ماترضيه على نفسك لاترضيه على الناس ..”. حسب قولها

الدروس في الحياة تحتاج قسوة ..واللي ماترضيه على نفسك لاترضيه على الناس .. — نرجس العوامي#أمي🇸🇦 (@narjesalawami) June 15, 2020

وأشارت إلى أنّها احتفظت بكل تلميح أو تصريح يتضمن ردا غير لائق، وذلك لاتخاذ الإجراء القانوني.

راح احتفظ بكل تغريدة أو رد فيها تلميح او صراحة بكل ماهو غير لائق للرد عليها بالاجراء القانوني وبما يضمن حقي أو يفسر أو يوضح بالأثبات على مايقال ..



ودمتم بحب ولطف 💜 — نرجس العوامي#أمي🇸🇦 (@narjesalawami) June 15, 2020

وأجمع مغرّدون في تعليقاتهم على انّ ردّ نرجس العوامي على طلب ذلك الشخص لم يكن موفقاً .

رائي أنا :



للآسف لم تعالجين الموضوع بالطريقة الصحيحة !

لان اخته ما لها دخل في الموضوع ! خصوصية العائلة ما لها علاقه في واحد مراهق!

وبعدين انت كأعلامية

كيف تسمحين لنفسك تاخذين وتعطين معاه

كان بامكانك تحضرينه وانتهى الموضوع أو ابحثي له موضوع اخر وانهي المحادثة بطريقتك ! — عبدالله المانع (@aalmanah) June 15, 2020

لو جينا للمنطق فعلاً اخته مالها دخل لكن مع هالعينات المستشرفة ما ينفع الا كذا ، يسوقون التفتح وكيوت وتعالي نتعرف نشرب كوفي ولو احد طلب من اخته نفس ما طلبه هو من هالبنت زعل هذا اذا ما دفنهم الثنين — حذيفة السالمي (@houdaifa1990) June 15, 2020

ردك غير موفق للأسف 🤷🏼‍♂️

مالها دخل اخته — تركي🇸🇦 (@otbturki) June 15, 2020