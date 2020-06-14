مي العيدان تصعّد “حربها” على محمد رمضان وتنشر هذه الصور الخاصة بشقيقته التي تزوّجت مؤخراً

اثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان جدلاً بعد نشرها صورة لأزواج ايمان رمضان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان.

وقالت مي العيدان إن الزوج الاول هو طليقها والد ابنتها، والثاني زوجها الجديد المهندس حسام حامد الذي ارتبطت بها قبل ايام، وسخرت بالقول: “ما شاء الله تخصص بيض وحلوين”.

وقبل 3 ايام، نشرت مي العيدان صورة قالت إنّها لزوجات الفنان المصري محمد رمضان.

وسخرت “العيدان” من زوجات محمد رمضان قبل الشهرة وبعدها، وقالت: “الاولى ام الحجاب ايام الفقر والثانية الشقراء بعد ماشاف الفلوس!”.

وكانت مي العيدان أثارت عاصفة انتقادات ضدّها إثر تنمّرها على والد محمد رمضان، بعد نشرها صورة قديمة للنجم المصري مع والده، وظهر فيها وهو يقبّل يده، وسخرت في تعليقها من الأبّ ووصفته بـ”المخيف”.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع”، لتتعرض إلى هجومٍ حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وحذفها.