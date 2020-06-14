سبق أن ظهرت في الأردن.. “شاهد” ملابس نسائية داخلية على هيئة “الشماغ” الخليجي تثير جدلاً واسعاً

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة خاصة بين النشطاء الخليجيين، عقب تداول صورا لملابس داخلية نسائية على شكل “الشماغ” ـ الزي الرسمي الخليجي ـمن تصميم مصممة أزياء دنماركية شهيرة.
وبحسب الصور المتداولة فقد عرضت المصممة الدنماركية الشهيرة “سيسيلي يورغنسن” صورا لتصميماتها المثيرة للجدل من هذه الملابس على نفس هيئة “الشماغ” وطالبت بملكية التصاميم.
وأثارت الصور جدلا واسعا بين النشطاء الخليجيين وخاصة في السعودية الذين اعتبروا ذلك إهانة للزي السعودي.
فيما تساءل آخرون عن الشخص الذي قام قبل أيام بالاعتداء على وافد بالضرب والسب لارتدائه كمامة من الشماغ وموقفه من هذا الأمر الذي تخطى حدود الأدب.
يشار إلى أن هذه التصاميم المثيرة للجدل ليست هذه المرة الأولى لطرحها، حيث سبق في أبريل من عام 2013 أن أثار بيع ملابس نسائية في الأسواق الاردنية صممّت على هيئة الشماغ استياء لدى المواطنين عبروا عنه من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المواطنون الأردنيون حينها بمحاسبة المسؤولين عن السماح بإدخال هذه المنتجات صينية الصنع، الى الاسواق الأردنية واستيرادها، ومعاقبة من أساء واستهزأ بمشاعر الأردنيين.