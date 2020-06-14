سبق أن ظهرت في الأردن.. “شاهد” ملابس نسائية داخلية على هيئة “الشماغ” الخليجي تثير جدلاً واسعاً

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة خاصة بين النشطاء الخليجيين، عقب تداول صورا لملابس داخلية نسائية على شكل “الشماغ” ـ الزي الرسمي الخليجي ـمن تصميم مصممة أزياء دنماركية شهيرة.

وبحسب الصور المتداولة فقد عرضت المصممة الدنماركية الشهيرة “سيسيلي يورغنسن” صورا لتصميماتها المثيرة للجدل من هذه الملابس على نفس هيئة “الشماغ” وطالبت بملكية التصاميم.

المصممة الدنماركية سيسيلي يورغنسن تصمم أزياء وملابس داخلية على شكل " الشماغ " الخليجي وتطالب بملكية التصاميم ! pic.twitter.com/ewvlDYHzkf — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 14, 2020

وأثارت الصور جدلا واسعا بين النشطاء الخليجيين وخاصة في السعودية الذين اعتبروا ذلك إهانة للزي السعودي.

المُصممة الدنماركية "سيسيلي يورغنسن" تُصمم أزياء وملابس داخلية على شكل "الشماغ" الخليجي؛ وتطالب كَذلك بملكية التصاميم! pic.twitter.com/vk9nGHDtAh — We Heard Rumors (@whrumor) June 13, 2020

فيما تساءل آخرون عن الشخص الذي قام قبل أيام بالاعتداء على وافد بالضرب والسب لارتدائه كمامة من الشماغ وموقفه من هذا الأمر الذي تخطى حدود الأدب.

راحت الهيبه — Mansour 🇸🇦 (@mxins9) June 14, 2020

فين اللي جلد وافد عشان الكمام😭😭 — SHROQ. (@ilooklikedr) June 14, 2020

اللي زعل عشان الكمام لو يشوف هالتصاميم بتجيه جلطة ثلاثية الأبعاد — iB (@Bahee_) June 14, 2020

يشار إلى أن هذه التصاميم المثيرة للجدل ليست هذه المرة الأولى لطرحها، حيث سبق في أبريل من عام 2013 أن أثار بيع ملابس نسائية في الأسواق الاردنية صممّت على هيئة الشماغ استياء لدى المواطنين عبروا عنه من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المواطنون الأردنيون حينها بمحاسبة المسؤولين عن السماح بإدخال هذه المنتجات صينية الصنع، الى الاسواق الأردنية واستيرادها، ومعاقبة من أساء واستهزأ بمشاعر الأردنيين.