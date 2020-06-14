“اذا خاصم فجر”.. كاتب سعودي يدعو لـ”قتل” أمير قطر لإعادة الأمور إلى نصابها والسيطرة على الدوحة!

أثار الكاتب السعودي المُطبل خالد الزعتر، موجة غضب واسعة، في دعوة أطلقها لاغتيال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالدته الشيخة موزة بنت المسند، لحل مشكلة قطر كما زعم.

الكاتب السعودي المطبل والموالي للإمارات، بعد الانتقادات التي تعرض لها عمل على حذف التغريدة سريعاً، حسب ما رصدت “وطن”، ونشر تغريدة ثانية قال فيها (#قطر تحتاج ( عاصفة حزم ) لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وإجتثاث نظام الدوحة من جذوره).

هكذا يخططون في دول الحصار

..وهذة نوعية الأفكار الشيطانية..

التي يروجونها في تغريداتهم

عبر أبواقهم الناعقة..

..والناهقة… pic.twitter.com/ptnwOvEIuY — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) June 14, 2020

#قطر تحتاج ( عاصفة حزم ) لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ، وإجتثاث نظام الدوحة من جذوره ، — خالد الزعتر (@khzaatar) June 14, 2020

وزاد الزعتر المعروف عنه تطاوله على الأنظمة العربية، (نسأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم الذي تقدم فيه موزه المسند وإبنها تميم وأمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى محكمة الشعب).

نسأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم الذي تقدم فيه موزه المسند وإبنها تميم وأمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى محكمة الشعب ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) June 14, 2020

وتصدى مغردون لهذيان الزعتر المعروف عنه تطبيله لـ”أبوظبي”، بعد دعواته التي اطلقها متطاولاً على أمير قطر ووالدته بهدف إرضاء ولاة أمره عنه.

انت كتبت تغريدة ومسحتها من الذل والخوف من اهل قطر

وتقول تبي ترسل جنودكم الله يصلحك بس

لو كان هذا الحل في نظر معازيبك الرخوم ما تراجعوا عنه الا هم عارفين ايش اللي بيجيهم 😉 — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) June 14, 2020

الحمدالله عاصفه حزم ثلاثين حوثي دايسينك دوس أنته متخلف وقطر لا انتة ولا مليار من امثالك يجي صوبها — عبدالعزيز حمد العطيه (@AbdulazizAlatt1) June 14, 2020

والله ما اغبى منك الا اللي موظفك



المفروض يشترونك وانت مكانك علشان يبقى لك شوية مصداقية



لكن يشغلونك في الامارات ويهدونك على قطر هذي مالها الا تفسير واحد فقط



وش رايكم في الـ🐕 الجديد اللي جبناه من السعودية؟ — مبارك الهاجري (@alhajri_mubarak) June 14, 2020

وطالب مغردون بمقاضاة الزعتر على دعوته الصريحة باغتيال أمير قطر ووالدته، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة التي عمل المطبل السعودي إلى حذفها سريعاً.

احتفظ بالتغريده وارفعوا عليهم قضية تهديد و ارهاب — وطن (@NEW_WATN) June 14, 2020

– إذا لاحظت على شخصٍ مّا يردد بعض الكلمات المُريبة ويرميها على شكل تُهم عليك فاعلم أنها متأصلة فيه ، يمارسها ويعاني منها ..



– نماذج لهذه الكلمات : ( إرهاب – شبك – تنظيم … إلخ) .. — فيصل بن ابراهيم التميمي (@wbw8cr) June 14, 2020

لو لم نكن في أزمة، إختلط الحابل فيها بالنابل، لكنت علّقت و قلت أن لو كان يعلم أن هناك سلطة للقانون في بلده، ما تجرّأ و تفوّه بمثل هذا الكلام الخطير، لكنه يعلم أن بلاده في حالة ( حرب ) مع #قطر! و بالتالي يستطيع – حسب فهمه – أن يستخدم جميع الأسلحة دون إستثناء! #فجور_في_الخصومة — بو فهد (@BoFahad_Qatar) June 14, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها خالد الزعتر على القيادة القطرية، حيث بات يشبه المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، فهذا يحركه ابن سلمان في المملكة والآخر يحركه ابن زايد في أبوظبي للإساءة لخصومهم والخوض في أعراضهم.

وفي يناير الماضي تعرض الزعتر لهجوم قطري عنيف عقب تطاوله على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالدته الشيخة موزا، ودعوته دول الحصار للتدخل العسكري في قطر.

ويخصص “الزعتر” جلّ مقالاته وتغريداته لمهاجمة سلطنة عمان ايضاً، وانتقاد سياساتها، بينما يمتدح ويروّج لتوجهات الإمارات، ويدعم سياساتها .

وسبق أن نشر “الزعتر” تحليلاً في موقع “العين” الإماراتي، ونشره كذلك “مركز الإمارات للدراسات”، يزعم فيه أنّ الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.