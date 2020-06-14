“اذا خاصم فجر”.. كاتب سعودي يدعو لـ”قتل” أمير قطر لإعادة الأمور إلى نصابها والسيطرة على الدوحة!
أثار الكاتب السعودي المُطبل خالد الزعتر، موجة غضب واسعة، في دعوة أطلقها لاغتيال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالدته الشيخة موزة بنت المسند، لحل مشكلة قطر كما زعم.
الكاتب السعودي المطبل والموالي للإمارات، بعد الانتقادات التي تعرض لها عمل على حذف التغريدة سريعاً، حسب ما رصدت “وطن”، ونشر تغريدة ثانية قال فيها (#قطر تحتاج ( عاصفة حزم ) لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وإجتثاث نظام الدوحة من جذوره).
وزاد الزعتر المعروف عنه تطاوله على الأنظمة العربية، (نسأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم الذي تقدم فيه موزه المسند وإبنها تميم وأمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى محكمة الشعب).
وتصدى مغردون لهذيان الزعتر المعروف عنه تطبيله لـ”أبوظبي”، بعد دعواته التي اطلقها متطاولاً على أمير قطر ووالدته بهدف إرضاء ولاة أمره عنه.
وطالب مغردون بمقاضاة الزعتر على دعوته الصريحة باغتيال أمير قطر ووالدته، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة التي عمل المطبل السعودي إلى حذفها سريعاً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها خالد الزعتر على القيادة القطرية، حيث بات يشبه المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، فهذا يحركه ابن سلمان في المملكة والآخر يحركه ابن زايد في أبوظبي للإساءة لخصومهم والخوض في أعراضهم.
وفي يناير الماضي تعرض الزعتر لهجوم قطري عنيف عقب تطاوله على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالدته الشيخة موزا، ودعوته دول الحصار للتدخل العسكري في قطر.
ويخصص “الزعتر” جلّ مقالاته وتغريداته لمهاجمة سلطنة عمان ايضاً، وانتقاد سياساتها، بينما يمتدح ويروّج لتوجهات الإمارات، ويدعم سياساتها .
وسبق أن نشر “الزعتر” تحليلاً في موقع “العين” الإماراتي، ونشره كذلك “مركز الإمارات للدراسات”، يزعم فيه أنّ الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.