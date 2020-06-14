“سأقاضيك أمام الله”.. “شاهد” شيخ قطري يتصدى لـ”داعية سعودي” افترى عليه زوراً وبهتاناً في تسجيل صوتي

تصدى الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، لافتراءات الرئيس السابق لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي، الذي زعم تآمر آل ثاني على السعودية في تسجيل صوتي نشره على صفحته عبر “تويتر”.

ونشر الغامدي الذي أصبح مطبلاً للنظام بعد أن حل ابن سلمان هيئة الامر بالمعروف واستبدلها بهيئة الترفيه الذي يقودها تركي آل الشيخ مقطع فيديو يحتوي تسجيل مفبرك نسبه للشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني.

ويتهم الفيديو، الذي رصدته “وطن” الشيخ القطري، بأنه شارك في مؤامرة قطرية على السعودية في شهر مايو 2017، وحرض السعوديين على حراك السابع من رمضان، زاعماً أن ذلك قبل الحصار الخليجي لقطر بشهر واحد.

تسريب جديد عن تآمر قطر على السعودية. pic.twitter.com/8BgR5dQTP7 — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) June 9, 2020

الرد جاء من الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، قال فيها: ” قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾، يا أخ أحمد اتق الله هذا ليس صوتي”.

وأضاف الشيخ القطري: “أقسم بالله العظيم لم أشارك في دعم أي ثورة في السعودية في حياتي كلها، وإن كنت ممن يخاف الله سبحانه فاعلم أني سوف أقاضيك عند الله يوم القيامة، على بهتانك هذا إن لم تحذف تغريدتك”.

قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا

إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾

يا أخ احمد إتق الله هذا ليس صوتي

وأقسم بالله العظيم لم أشارك في دعم

أي ثورة في السعودية في حياتي كلها

وان كنت ممن يخاف الله سبحانه فأعلم

أني سوف أقاضيك عند الله يوم القيامة

على بهتانك هذا إن لم تحذف تغريدتك https://t.co/ljBLRkWAdO — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) June 14, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الشيخ قطري، معبرين عن استهجانهم من اتباع السلطات السعودية ومخابراتها والذباب الإلكتروني التابع لها ذات الأسلوب في تشويه صورة المسؤولين وتلفيق التهم لقطر ومواطنينها.

لاحظ نطقه لكلامة #بريدة وحتى الهجة سعودية وباين من كلامه انه من #جعارية_ابن_سعود — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) June 14, 2020

ترى نبرة الصوت يبين الي يتكلم حساوي — мσнαммєɒ – at home 🏠❤️ (@qt9699) June 14, 2020

هذول بشر مايخافون ربهم — na💗 (@amoi__974) June 14, 2020

من شاف لوقو تك توك يعرف ان الفيديو من كيسبيديا 🤣 بعدين دكتور ليش صوتك متغير صوت شايب منتهي 🤣 درستني في الجامعه ماخبر هذا صوتك.



وكـّل أمرك لقاضي السما ينصفك من هالنفوس المريضه وانت راعي حق وصادق مايحتاج تبرر لهم — ..قــطـــريـه.. (@__Qataria__) June 14, 2020

.. وعند الله تجتمعُ الخصومُ — الفهد (@_fahadalabdulla) June 14, 2020

نشهد أنك بريئ من هذه الفبركة يا @althani_faisal إتقوا الله تعالى أيها السعوديون وعند الله تجتمع الخصوم. — عبدالرحمن عبدالله🇸🇴🇸🇴 (@ABDURAHMAN665) June 14, 2020

اخ فيصل كل من لحيته واصله لين كرشه اعتبره منافق … — Alaa_King (@8Forza_Juve8) June 14, 2020

انت هامه وطنيه لاتضرك هذه الارهاصات هم معروفين بكذبهم اما انت فنحن نعلم انك صادق حفضك الله من كيدهم — الحجاجي (@twfig2006gmail1) June 14, 2020

الجدير ذكره، أن الأزمة الخليجية اندلعت في يونيو 2017، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حظراً برياً وبحرياً وجوياً؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة تماماً واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها الوطني.

وتؤكد الدوحة أن حل الأزمة الخليجية يكمن بالجلوس على طاولة واحدة والحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت التوسط لإتمامه، وسط مساعٍ في الأسابيع الأخيرة لحلحلة الأزمة، وهو ما أكد وزير خارجية قطر بوجود مبادرة كويتية جديدة، وأن الأجواء إيجابية بشأنها.