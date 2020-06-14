“المؤذن لا يعرف اللغة العربية”.. “شاهد” ماذا حصل في أحد مساجد الكويت وأثار موجة غضب واسعة!

شن ناشطون كويتيون هجوماً على وزارة الأوقاف، بعد تداول فيديو لإقامة الآذان بلغة عربية ركيكة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، مؤذن آسيوي لا يتحدث العربية بطلاقة، يقوم برفع الآذان، ناطقاً جميع الكلمات بطريقة خاطئة، ما أثار غضب الكويتيين.

وزاره الاوقاف؛⭕️

خافوا الله ..سمعوا هالاذان بالشاميه

وين المؤذن المصري؟! اعتقدمخلي البنغالي يأذّن وهو نايم بالفيلا pic.twitter.com/QPmRIJFlPa — Mariam Shuaib (@mariam_shuaib6) June 13, 2020

فكتبت المحامية دلال الملا: “هذا اللي قلنا عنه والكل هاج علينا، هديتو كل شي وييتو على هالمساكين، وين المؤذن؟ ليش مخلي عامل النظافة يأذن بداله !”.

هذا اللي قلنا عنه والكل هاج علينا هديتو كل شي وييتو على هالمساكين .. وين المؤذن ؟؟؟ ليش مخلي عامل النظافة يأذن بداله !!!! — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) June 13, 2020

وقامت ناشطة أخرى بنشر صوت للآذان بطريقة مُشابهة، وعلقت: “اسمعي هذا المؤذن في السالمية ملاصق لمستشفي السيف”.

سمعي هذا الموذن في السالمية ملاسق لمستشفي السيف pic.twitter.com/Z7raFvykZC — Raright (@Raright2) June 13, 2020

بينما كشفت مغردة أخرى كواليس بعض ما يحدث داخل المساجد بالكويت، وكتبت: “سمعتي هذا المؤذن زوجي يقول كبير بالسن ومايقدر، حتى بعض المصلين يؤمون الناس للصلاة مكانه، معقوله وزارة الأوقاف تعين كبار السن من المصاروه بالمساجد ؟ واليوم سمع اللي عند مستشفى المواساة أدهى وأمر”.

سمعتي هذا المؤذن زوجي يقول كبير بالسن ومايقدر حتى بعض المصلين يؤمون الناس للصلاة مكانه معقوله وزارة الأوقاف تعين كبار السن من المصاروه بالمساجد ؟ واليوم سمع اللي عند مستشفى المواساة أدهى وأمر 😡😡😡 — Om_3alawie (@Om_3alawie) June 13, 2020

وتساءل علي التميمي قائلاً: “ناطق الاذان كله غلط .. وين المؤذنين الي معطينهم فلل”.

ناطق الاذان كله غلط .. وين المؤذنين الي معطينهم فلل .. — علي السلطان التميمي 🇺🇸🇰🇼 (@AliMoha56251555) June 13, 2020

ووجهت أخرى رسالة مُباشرة إلى وزير الأوقاف الكويتي فهد العفاسي، وكتبت: “معالي الوزير. والله العظيم كل مايحصل بذمتك وبرقبتك وبرقبة الوكيل. الوافدين تعطونهم رواتب وبيوت واجازات سيارات واخرتها يتصل عالحارس نظام صديق سوي آذان وبعضهم يعطيه دينار..شنسوي كشعب. نطلب وزير اماراتي اوقطري فحل يدير وزاراتنا اشفيكم منتو قادرين علي المصاروه بعد هدو البلد لهم”.

معالي الوزير. والله العظيم كل مايحصل بذمتك وبرقبتك وبرقبت الوكيل. الوافدين تعطونهم رواتب وبيوت واجازات سيارات واخرتها يتصل ع.الحارس نظام صديق سوي اذان وبعضهم يعطيه دنار..شنسوي كشعب. نطلب وزير اماراتي اوقطري فحل يدير وزاراتنا اشفيكم منتو قادرين علي المصاروه بعد هدو البلد لهم pic.twitter.com/3ICik7UJsC — My Kuwait (@m55622017) June 13, 2020

ورأى مغرد باسم حمد، أن الكويتيين أولى بهذه الوظيفة، وعلق: “أين الكويتيين خريجين الشريعة أو المتقاعدين يقومون بهذه المهنة التي هي من اختصاص مخرجات كلية الشريعة الإمامة والخطابة والأذان والمتطوعين المتقاعدين لرفع الأذان نرجوك سعادة وزير الاوقاف احيانا اسيوي وأحيانا اطفال يرفعون الأذان من ابناء المؤذنين بمعنى مهنه غير صعبه أو نادره التكويت”.

أين الكويتيين خريجين الشريعه أو المتقاعدين يقومون بهذه المهنه التي هي من اختصاص مخرجات كلية الشريعه الامامه والخطابه والأذان والمتطوعين المتقاعدين لرفع الأذان نرجوك سعادة وزير الاوقاف احيانا اسيوي وأحيانا اطفال يرفعون الأذان من ابناء المؤذنين بمعنى مهنه غير صعبه أو نادره التكويت — kuwaitحمد (@kuwait54913) June 13, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر، وقال: “يجب على وزارة الأوقاف ترحيل المؤذنين المصريين و تكليف مؤذنين كويتيين و وقف الهدر المادي و العبث بثروات البلد ..عند بناء كل مسجد يتم جلب عائلة كاملة من مصر و يقدمون لهم منزل حديث بجانب المسجد و كأن لا يوجد كويتي يعرف كيفية الأذان”.

يجب على وزارة الأوقاف ترحيل المؤذنين المصريين و تكليف مؤذنين كويتيين و وقف الهدر المادي و العبث بثروات البلد ..

عند بناء كل مسجد يتم جلب عائلة كاملة من مصر و يقدمون لهم منزل حديث بجانب المسجد و كأن لا يوجد كويتي يعرف كيفية الأذان . — عيني بعينك (@3ayneeb3aynek) June 13, 2020

وانتقد آخر هيكلية وزارة الأوقاف واصفاً إياها بالوزارة “السايبة”، وكتب: “ماذا تتوقعين من وكيل ووكلاء ومدراء في الاوقاف ! يقدمون مباركات وتهاني للوزير علشان شنو ؟! ( اصدار هيكل تنظيمي ) ! وزارة سايبة لا وزير يدري عن وزارته ولا جهاز تنفيذي يتابع ! همهم منصب ولجان ومؤتمرات وهياط ! أحد يبارك على اصدار هيكل تنظيمي ؟!”.

ماذا تتوقعين من وكيل ووكلاء ومدراء في الاوقاف ! يقدمون مباركات وتهاني للوزير علشان شنو ؟! ( اصدار هيكل تنظيمي ) ! وزارة سايبة لا وزير يدري عن وزارته ولا جهاز تنفيذي يتابع ! همهم منصب ولجان ومؤتمرات وهياط !

أحد يبارك على اصدار هيكل تنظيمي ؟! — ibn alam (@ibnalam4) June 13, 2020

وبعد الجدل المُثار على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتراض الكويتيين، قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن فتح باب القبول لتعيين الكويتيين بوظيفة إمام أو مؤذن من 16 إلى 25 الجاري، سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين.

وأوضح العفاسي عبر صفحة الوزارة على “تويتر” إنه وجّه الوزارة لاستقبال طلبات تعيين الكويتيين لوظيفة إمام أو مؤذن، إيماناً منا باستثمار الكفاءات الوطنية المتخصصة، وسد جميع الشواغر في الوظائف الدينية.

وأكد العفاسي أن جميع الشروط المقررة لتعيين الكويتيين المتقاعدين بوظيفة إمام أو مؤذن جاءت مخففة تسهيلاً من الوزارة من أجل قبول أكبر عدد منهم، مشيراً إلى أنه تقرر إعفاء المتقدمين لهاتين الوظيفتين من الاختبار التحريري، شريطة اجتياز المقابلة الشفوية، وأن يكون المتقدم سليم الحواس، كما اشترطت الوزارة على المتقدم لوظيفة إمام الحصول على مؤهل جامعي فما فوق، والالتزام بالمنهج المقرر من قبل لجنة الاختبار.

تعيين الكويتيين لوظيفة إمام او مؤذن سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين



فهد العفاسي : فتح باب القبول لتعيين الكويتيين بوظيفة إمام أو مؤذن من 16 إلى 25 الجاري. #الأوقاف #الكويت https://t.co/lpheXPG6xK pic.twitter.com/t8TVPBqPtB — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) June 13, 2020

وختم العفاسي: “فيما يتعلق بخصوص الراغبين للحصول على وظيفة مؤذن من المتقاعدين اشترطت الوزارة حفظ جزأين من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد، وحسن الأداء والصوت والإلمام بأحكام الطهارة والأذان والصلاة ومبادئ العقيدة”.

الجدير بالذكر أن الكويت تُعتبر من أكثر الدول في العالم الإسلامي من حيث عدد المساجد، مقارنةً بمساحتها الجغرافية، بواقع 1695 مسجداً تتسع لــ2.8 مليون مصلٍّ بينها 1007 مساجد جامعة (تقام فيها صلاة الجمعة) و37 مسجداً جعفرياً.

وجاء في إحصائية قطاع المساجد في وزارة الأوقاف أن محافظة الأحمدي تعتبر أكثر المحافظات عدداً في المساجد؛ بواقع 422 مسجداً، تليها الفروانية بـ303 مساجد ثم العاصمة، بإجمالي 293 مسجداً، تليها الجهراء، بـ254، وحولي بواقع 232 مسجداً وأقلها مبارك الكبير، بحصيلة 154 مسجداً، في حين جاء عدد الائمة والخطباء في البلاد 1853، و 1964 مؤذن.ش