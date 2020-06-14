سجن سري للسعودية في اليمن .. معتقلون ماتوا تحت التعذيب وآخرون أصيبوا بعاهات ولا أحد يدري!!

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن سجن سري تديره القوات السعودية في اليمن، مؤكداً وفاة عدد من المعتقلين فيه تحت التعذيب وإصابة آخرين بعاهات.

وقال “مجتهد” إنّ تقريراً وصله من معتقلين سابقين في السجن يؤكد تكتم على وجود السجن وما يجري فيه.

وأوضح أن مبررات الاعتقال وطريقته تجسيد لامتهان الحقوق، وظروف السجن وخدماته لا تليق بالحيوان.

ولا يخضع السجن لإشراف قضائي سعودي أو يمني، ولا حتى لرقابة دولية.وفق التقرير

ويؤكد التقرير أن مئات وربما آلاف المعتقلين مرّوا على السجن، و توفي عدد منهم تحت التعذيب وأصيب آخرون بعاهات.

كما ذكر التقري أن معظم المعتقلين من أقارب ومعارف شخص مشتبه به.

ونقل “مجتهد” على لسان من اوصلوا التقرير نداءهم للمنظمات الحقوقية والبرلمانات العالمية والمحاكم الدولية بإلزام الجيش السعودي بالرقابة الدولية.

وصلني تقرير من معتقلين سابقين في سجن تديره القوات السعودية في اليمن.



ملخصه:

– تكتم على وجود السجن وما يجري فيه

– مبررات الاعتقال وطريقته تجسيد لامتهان الحقوق

– ظروف السجن وخدماته لا تليق بالحيوان

– لا يخضع السجن لإشراف قضائي سعودي أو يمني

– لا يخضع السجن لرقابة دولية

يتبع👇🏿 — مجتهد (@mujtahidd) June 14, 2020