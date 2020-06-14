سارة حجازي داعمة المثليين تقسم المصريين على مواقع التواصل بعد انتحارها.. كتبت هذه الرسالة ثم أنهت حياتها

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة عقب تداول خبر انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي، المدافعة عن حقوق المثليين والشواذ والتي كانت تقيم في كندا.

وتصدر وسم “#ساره_حجازي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر حيث نشر الناشطون خلاله آلاف التغريدات، التي جاء بعضها متضامنا مع سارة.

واحده مثلية وملحده ومنتحرة ،، والناس في مصر بيتخانقوا ما بين ناس بتترحم عليها وناس بتقول لا يجوز الترحم عليها

دا لما مجدي يعقوب يموت هتبقا ليله سودة مش هتطلعلها شمس#ساره_حجازي pic.twitter.com/cTFJXPR6tr — Ahmed Saleh (@ahmed_saleh9494) June 14, 2020

الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل 👌🏻 #ساره_حجازي pic.twitter.com/wMDdUlMZHX — آل كابوني (@HadiSalah777) June 14, 2020

وآخرون يرفضون التعاطف معها أو الترحم عليها لمخالفتها دين الإسلام وتعاليمه، حسب قولهم.

ساره الي كانت ملحده ومثليه وبتدعم التحرر انتحرت النهارده وسابت رساله أن العالم كان قاسي معاها و في ناس كتير متعاطفه معاها الناس دي لو كانت حضرت فرعون وسيدنا موسي كانت اترحمت علي فرعون وقومه وقالت يمكن كان عند ربنا احسن من موسي و زمانهم بيقروا الفاتحه لابو لهب…..#سارة_حجازي pic.twitter.com/1O20Ps2C0r — انا زهقت وعاوز اتخرج 😭😭 (@AhmedZa74304439) June 14, 2020

وأفادت تقارير صحفية ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بانتحار سارة حجازي، الناشطة المصرية المدافعة عن حقوق المثليين، في كندا حيث كانت تقيم منذ عام ونصف.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة بخط اليد منسوبة إلى سارة تقول فيها ” إلى إخوتي..حاولت النجاة وفشلت، سامحوني. إلى أصدقائي…التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني. إلى العالم..كنت قاسيا إلى حد عظيم، ولكني أسامح”.

سارة حجازي مشيت وسابتناعشان عالمنا قاسي مابيرحمش فيه حدسارة حاولت تحارب وحشية الرأس ماليةوماتخليهاش تشوهها زي… Gepostet von Aya Hijazi am Sonntag, 14. Juni 2020

ورغم أن الرسالة لم تشر إلى عزم سارة، 30 عاما، الانتحار أو أنها انتحرت بالفعل، إلا أن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا خبر انتحارها في كندا، حيث طلبت اللجوء بعد خروجها من السجن في مصر على خلفية اتهامات بالترويج “للمثلية والانحراف الجنسي”.

وكانت السلطات المصرية قد قبضت على سارة وأحمد علاء، الطالب بكلية الحقوق، في أكتوبر 2017 إثر رفع علم قوس قزح، شعار المثلية الجنسية، في حفل غنائي لفرقة “مشروع ليلى” اللبنانية، في سبتمبر من نفس العام.

واتهمتها النيابة المصرية في القضية التي عرفت باسم “علم قوس قزح”، بالانضمام إلى جماعة محظورة تروج “للفكر المنحرف”.

لكنها نفت هذه الاتهامات وقالت إنها لوحت بالعلم تضامنا مع حقوق المثليين.