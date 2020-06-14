“شاهد” أردني يثير جدلاً واسعاً بفيديو “مخجل”.. وهذا ما فعله مع 3 أجنبيات بملابس فاضحة

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الأردني محمد عزالدين القزاز، جدلاً واسعا بين متابعيه الذين وجهوا له انتقادات لاذعة عبر ظهوره رفقة 3 فتيات أجنبيات زعم أنهن زوجاته، فيما يظهر أنه مجرد مشهد تمثيلي اختلقه “القزاز” لكسب التفاعل بأسلوب رخيص.

محمد القزاز ظهر في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يرتدي كوفية أردنية على كتفه، ثم يبدأ بالمناداة على الفتيات، فتظهر الأولى تتكلم العربية بركاكة، وتقول “مرحبا أنا اسمي سيري وأنا بحبك كتير حبيبي”، ثم تقوم بتقبيله من وجنته.

مقطع يُثير الجدل لأحد مشاهير التيك توك؛ يَستعرض أمام متابعينه مدى حُب زوجاته الثلاث له! pic.twitter.com/FaBJSrCrRZ — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) June 13, 2020

وبعدها ينادي على الفتاة الأخرى وتبدو أيضاً غير عربية، وتقول: “أنا اسمي شيلاتين وبحبك”، لتظهر الثالثة بنفس الطريقة ولكنها عربية، وتقول: “أنا اسمي مرام وأنا كتير بحبك محمد”، ثم تتجمع الفتيات الثلاث حوله وتقول مرام “الله يخليلنا اياك ابن عمي”، بينما يثني هو على حبهن له.

وشن المتابعون هجوما عنيفا على “القزاز” متهمين إياه بالحض على الفجور بمثل هذه المشاهد الخليعة التي تنافي عادات وتقاليد النشامى الأردنيين، مؤكدين في الوقت ذاته أنه يُمثل لكسب التفاعل والمشاهدات وأن هؤلاء الفتيات مجرد “كومبارس” ولسن زوجاته حقاً.

ولازوجاته ولاشي ،، واضح انهم …… وهو الكبتن !!!! — superfly… (@shikhtamim) June 13, 2020

ثنتين روسيات وحدة سورية .جايبهم من ملهى ليلي — 🌀🕸ⓜⓞⓗⓐⓜⓜⓔⓓ🕸🌀 (@Medomamadoo) June 13, 2020

كما عبر آخرون عن غضبهم من طريقة تعامله مع الفتيات، سواء كُن زوجاته أم لا، ورأوا أنه يُعاملهن كجواري وسلع للعرض فقط عبر السوشيال ميديا.

هو ذكر لانه مستعرض بحريمه وخصوصياته و هن الله يستر علينا بس ماابي انطقها — 🦋 نُ (@Nora_al7b) June 13, 2020

بقول شمعات وكأنه يعرض الفتيات للبيع وكأن مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت عنده سوق نخاسة اللهم العفو والعافية — Sofyan Faour (@90Nopromises) June 13, 2020

وبالعودة إلى صاحب الحساب، نجد أن له أكثر من 40 ألف مُتابع، ويستعرض دائماً حياته الجريئة والفارهة، وكان آخر فيديوهاته مع فتاة جزائرية تُدعى “فرح”، وتمنى أن تكون زوجته الرابعة، ليتضح أن يهدف للتربح من خلف هذه المقاطع وجذب المشاهدين.

وكان القزاز قد نشر أيضاً فيديو مثير للجدل، يجمع نفس الفتيات الثلاث اللواتي يقول أنهن زوجاته، في السرير، وعلق قائلاً: “لما تكون عم تحلم حلم غريب “.

وشهدت الأردن قبل أيام حادثاً مثيراً للجدل، أوقف حين قام شاب بالتحريض على الاعتداء على الفتيات بسبب ملابسهن وتحديدا فتيات غرب العاصمة عمان وذلك عبر نشره مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تك توك “.

وأوقف مدعي عام عمان الشاب، موجهاً له جنحة التحريض على التحرش بالفتيات والقيام بافعال تنافي الحياء العام والأداب العامة مقررا توقيفه اسبوعا على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء.

والأربعاء، القت وحدة الجرائم الالكترونية القبض علي الشاب الذي ظهر خلال الفيديو يحرض بالاعتداء على الفتيات ويدعو لاغتصابهنّ بسبب لباسهن الذي وصفه بـ”الفاضح” وسماح ذويهن لهن بالخروج بذلك إلى العلن.