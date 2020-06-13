“شاهد” نوع جديد من “السرقة” يفجر غضب الكويتيين.. وما حدث لا يخطر ببال إبليس!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا أظهر حادثة سرقة غريبة هي الأولى من نوعها في الكويت حيث استغل المحتالون أزمة كورونا والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية المحلية فإن لصوصا بدأوا يجوبون الطرقات بحثا عن عمال المطاعم الذين يقومون بتوصيل الطلبات الى المنازل، خاصة في السكن الخاص ويقومون بسرقة “الأوردرات” بطريقة خبيثة.

كاميرا توثق أغرب طريقة لسرقة «دليفري» المطاعم في زمن الكورونا بالملاحقة والنداء بـ : «لا تدق الجرس وهات الطلب» https://t.co/Q7qZ1qimuT #الكويت#كورونا#المطاعم pic.twitter.com/Usrm8Mqvv8 — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) June 12, 2020

وأوضح المقطع المتداول الذي نشرته الصحيفة أن اللصوص يقومون بتتبع عمال الديليفري ومتى ما توقفوا مقابل أحد المنازل يسارع هؤلاء اللصوص بمركباتهم ومن ثم يتوقفون مقابل هذه المنازل ويطلبون من عمال التوصيل عدم ضرب الجرس وتسليمهم الطلب ومتى تم الانصراف يسرقون الوجبات بطريقة غريبة للغاية.

والمقطع يظهر وصول عامل مطعم إلى أحد المنازل وما ان يتوقف امام المنزل حتى تسرع المركبة التي تلاحقه ويطلب قائد المركبة من الدليفري تسليمه الطلب والانصراف لحال سبيله باعتباره احد افراد اسرة المنزل.

وتتزامن هذه الحادثة مع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه الكويت وحالة الطوارئ داخل الدولة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والذي أجبر السلطات على اتخاذ عدة إجراءات غير مسبوقة.