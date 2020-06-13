السعودية
السعودية
حياتنا

جريمة هزت السعودية.. حلق شعر زوجته بعدما أوسعها ضربا وحرقها بماء مغلي والسبب صادم!

كتب وطن
0

نقلت وسائل إعلام سعودية تفاصيل جريمة بشعة تسبب في موجة غضب واسعة في المملكة، حيث أقدم زوج على ضرب زوجته وحرقها بالماء المغلي وحلق شعرها في منطقة “”.

وبحسب ما نقلته صحيفة “سبق” المحلية فإن الشرطة السعودية ألقت القبض على مغترب آسيوي لقيامه بإيذاء زوجته جسديا وطردها خارج المنزل.

وتابع أن السيدة الوالدة لثلاثة أطفال تعرضت لسوء معاملة وحشية من زوجها الذي ضربها وحرق جسدها بالماء المغلي وكواها قبل أن يحلق شعرها ويجبرها على الخروج من المنزل.

هذا وتم القبض على المعتدي وإحالته إلى النيابة العامة، وبحسب ما ورد فإن المرأة التي أصيبت بحروق وإصابات خطيرة، تفتقر إلى مأوى.

وكثرت مؤخرا حالات التعنيف في وسط الظروف المعيشية الصعبة في المملكة جراء تفشي وتوقف العمل بكافة المجالات، فضلا عن الانهيار الكارثي بسعر النفط وتوقف إيرادات الحج والعمرة.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تشاؤم سعودي من أي منتج يحمل الرمز “629”.. حملة جديدة لمقاطعة منتجات…

الهدهد

“أريد أن يعلم السعوديون أمرا مهما”.. “أولمرت” يفضح قادة…

حياتنا

“بدمٍ بارد” خادمة تنهال طعنا بالسكين على طفلين سعوديين.. جريمة هزّت…

الهدهد

غادة عويس وعلا الفارس تفضحان مطبلاً سعودياً بعد التطاول عليهن فما قصة “الكبت…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.