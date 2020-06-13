نواب بمجلس الأمة وضابط كبير.. النائب البنغالي يفضح شخصيات كويتية ويفاجئ المحققين بـ”أسماء مثيرة”

في تطورات خطيرة بقضية النائب البنغالي الموقوف في الكويت، كشفت التحقيقات واعترافات المتهم عن شخصيات كويتية بارزة متورطة معه في قضية الاتجار بالبشر من بينهم نواب بمجلس الأمة.

صحيفة “الراي” الكويتية نقلت عن مصادرها أنّ التحقيقات مع النائب البنغالي كشفت حتى الآن أن لديه تعاملات مالية مع نائبين حاليين ونائب سابق في مجلس الأمة، إضافة إلى ضابط سابق مُثير للجدل.

رأس جبل الجليد

واعتبرت مصادر مطلعة أنّ المعلومات الجديدة التي كشفتها التحقيقات هي أول الغيث وتشكّل رأس جبل الجليد في القضية بخيوطها الشائكة.

وتوقعت المصادر أيضا الكشف عن أسماء مُثيرة من بين المتورطين في التعامل مع النائب البنغالي المُتهم بجلب آلاف العمالة السائبة إلى الكويت مقابل مبالغ مالية تقدّر بملايين الدنانير.

أقرأ أيضاً: عجز مخيف واستنزاف الاحتياطي.. “موديز” تحذر الكويت من كارثة ما لم يتحرك الشيخ صباح.. وهذا…

وكانت صحيفة “دكا تريبيون” التي تصدر في دكا بنغلاديش، فجرت قبل أيام فضيحة من العيار الثقيل، حين كشفت فساد مسؤولين كويتيين.

وقالت الصحيفة إن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام قدم خمس سيارات فارهة رشوة لمسؤولين كويتيين لتسهيل أعماله، وقام بالتعاون مع زوجته وتاجر كويتي بإدخال 20 ألف بنغالي إلى الكويت مقابل 60 مليون دينار.

وأكدت الصحيفة أن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت اعتقلت محمد شهيد إسلام ، المعروف باسم كازي بابول، بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وقال سفير بنغلاديش لدى الكويت إس إم أبو الكلام لصحيفة The Business Standard، إنه تم إرسال كازي بابول إلى النيابة العامة في البلاد.

وكان كازي بابول يحصل على 3 آلاف دينار من كل بنغالي مقابل السفر إلى الكويت.

وكانت صحيفة “بيزنس ستاندرد قد نشرت تقريرًا قالت فيه أن هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقًا في ادعاء بأن نائب محمد شهيد إسلام جمع 1400 كرور تايواني عن طريق تهريب الأشخاص إلى الكويت.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb